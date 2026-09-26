Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Après un deal à 4 milliards, Tanenbaum remet 5M$ sur la table

Larry Tanenbaum vient de réaliser une opération majeure loin de l’ASSE. Le propriétaire du club du Forez a engagé une nouvelle enveloppe de 5 millions de dollars pour le sport féminin. Le Canadien poursuit ainsi ses investissements dans le sport, la recherche et la santé, avec une nouvelle chaire créée à l’Université de Toronto.

ASSE : Que cache ce nouveau mouvement de Larry Tanenbaum ?

Loin de l’ASSE, le dirigeant canadien ne cesse de poser des actes forts avec de gros investissements. Une stratégie de Larry Tanenbaum qui dépasse largement le football. Son dernier acte fort remonte juste au 18 septembre dernier avec la création d’une Chaire consacrée à la science du sport féminin, officialisée par l’Université de Toronto. Le tout financé par Larry & Judy Tanenbaum autour de 5 millions de dollars, comme le rapporte EVECT.

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Une annonce qui intervient alors que le Canadien a cédé, il y a quelques mois, sa participation de 25% dans MLSE à Rogers Communications. Un accord annoncé le 6 juillet 2026 et qui porte sur 4,35 milliards de dollars canadiens. Il doit permettre à Rogers de devenir propriétaire à 100% de l’empire sportif.

Pourquoi Saint-Etienne apparait-elle dans une stratégie plus large ?

Dénommé Tanenbaum Knowledge Translation Chair for science in women’s Sport, la nouvelle Chaire n’a pas seulement pour objectif de produire de nouvelles recherches. Elle vise aussi à transformer les connaissances scientifiques en outils utilisables par les athlètes, les entraineurs, les médecins et les autres professionnels du sport. C’est une première dans l’histoire de l’Université de Toronto.

Lors de son annonce, Larry Tanenbaum a lui-même tenu à préciser l’ambition du projet. « Ce rôle essentiel et indispensable favorisera un dialogue et un partage d’informations accrus entre les athlètes, les entraîneurs, les cliniciens et les chercheurs », a-t-il confié lors de la présentation officielle de cette nouvelle Chaire. Des déclarations qui résument à suffisance la direction prise par ses investissements. Le terrain reste important, mais la science prend une place croissante.

Que reste-t-il du lien entre Tanebaum et son ancien empire canadien ?

La vente des 25% de MLSE marque un tournant considérable. Rogers avait déjà acquis la participation de Bell et détenait déjà la majorité du groupe. Avec l’opération conclue avec Kilmer Sport, il porte désormais sa participation à 100%. Les Toronto Maple Leafs, les Toronto Raptors, Toronto FC et les Toronto Argonauts font intégralement partie de MLSE.

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Pour Tanenbaum, ce désengagement ne signifie pas la fin de ses investissements sportifs. A travers Kilmer Sports, il conserve toujours des actifs dans le sport féminin, tout en restant propriétaire de de l’AS Saint-Etienne. Le Canadien change de terrain de jeu sans pour autant quitter le monde sportif. Le Canadien ne semble pas prêt à s’éloigner des aires de jeu.

Pourquoi cette enveloppe de 5 millions peut-elle compter pour la suite ?

Voir le propriétaire du club de Ligue investir dans les sciences sur le sport et la médecine sportive est loin d’être une surprise. Le Tanenbaum Institute for Science in Sport a été créé à l’Université de Toronto, notamment grâce à un don de 20 millions de dollars de sa famille.

Le nouvel investissement ajoute donc un volet spécifiquement consacré aux sportives. La Chaire doit surtout favoriser la production et la diffusion de connaissances sur leur santé et leurs performances. Et ce, avec des ressources accessibles au monde sportif. Pour l’environnement de l’AS Saint-Etienne, ceci confirme une position claire de son propriétaire. Son engagement ne se limite pas à financer un club de football, mais s’inscrit aussi dans une vision plus vaste du sport.

Tanenbaum, une bénédiction pour les Verts ?

Arrivé à la tête du club de Saint-Etienne, après l’avoir racheté, Larry Tanenbaum, à travers Kilmer Sports, compte bien ramener les Verts à la place qu’ils méritent, la Ligue 1. Si les investissements réalisés jusque-là restent modérés, il affiche sa volonté de consacrer une partie de ses ressources à l’innovation, la recherche, la santé et le développement du sport féminin.

En 2025, son institut avait annoncé un financement en soutien à des travaux de recherche autour de la prévention des blessures sportives au CHU de Saint-Etienne. Ceci dans une approche qui associe science du sport et nouvelles technologies.

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Cette continuité est la preuve que le propriétaire de l’AS Saint-Etienne semble vouloir construire une passerelles entre ses différentes univers sportifs et scientifiques. Le football reste son exposition la plus visible à Sainté. Mais derrière les projecteurs, son projet est manifestement beaucoup plus vaste.