OM : La communication de Genesio fait déjà grincer des dents

Bruno Genesio n’échappe pas aux premières vagues de critiques à l’OM. Sa communication prudente commence déjà à faire réagir certains observateurs, dont Emmanuel Petit.

OM : Emmanuel Petit tacle la communication de Bruno Genesio

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L’Olympique de Marseille est secoué par une crise financière profonde. Cette situation a conduit l’OM à connaître un mercato inédit. Le club phocéen n’a recruté aucun joueur. Tandis que les ventes se sont multipliées. Pas moins de sept joueurs ont quitté le navire phocéen.

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L’entraîneur Bruno Genesio a dressé un bilan lucide face à cette opération de dégraissage. Il a même refusé d’afficher des ambitions démesurées pour l’exercice en cours, en qualifiant toute promesse de qualification en Ligue des champions d’irresponsable. « Parler de Ligue des champions serait irresponsable pour moi aujourd’hui et ce serait mentir à nos supporters en premier et aux gens qui connaissent le foot », a-t-il admis.

Ce discours empreint de pragmatisme est loin de faire l’unanimité dans le paysage médiatique. Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, Emmanuel Petit n’a pas épargné le technicien marseillais. Le champion du monde 1998 a vertement critiqué le manque d’audace de Genesio. Il pointe une certaine frilosité incompatible avec un club d’envergure comme l’envergure.

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« Genesio est très frileux dans sa communication (…) Les turbulences que ce club connaît année après année, l’humiliation en Ligue des champions la saison dernière, on s’en souvient… Sauf que tu es à l’OM ! T​tu es censé avoir de l’ambition et des objectifs élevés », a-t-il indiqué.