PSG : Mika Godts révèle pourquoi il a dit oui à Luis Enrique

‎Le PSG a convaincu Mika Godts de rejoindre Paris après des échanges directs avec Luis Enrique. Le jeune Belge a rapidement adhéré au discours de son nouvel entraîneur. Présent lors du média day organisé par le club, l’attaquant a également expliqué ses ambitions et son envie d’apprendre aux côtés des Parisiens.

‎PSG : Quand Luis Enrique entre dans la conversation pour Mika Godts

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‎Le transfert de Mika Godts ne s’est pas joué uniquement dans les bureaux du PSG. Le jeune attaquant belge a raconté les coulisses de son arrivée lors d’un entretien rapporté par Le 10 Sport, en expliquant notamment le rôle joué par Luis Enrique dans sa décision. Le discours du technicien espagnol semble avoir rapidement fait mouche.

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‎« C’est un grand coach et c’est un plaisir de savoir qu’il me voulait ici (…) C’était facile de me convaincre. C’était le PSG, donc j’étais déjà prêt à venir ici », a expliqué Godts. Une réponse qui en dit long : Paris n’a pas eu besoin de sortir l’artillerie lourde pour séduire sa nouvelle recrue.

‎Le projet parisien plutôt que les belles paroles

‎Dans le récit du joueur, les discussions avec les représentants parisiens ont également été simples. « Mon agent m’a appelé et après avec Luis Campos c’était très facile. On s’est vu, on a parlé avec le coach et le président », a-t-il raconté. Les négociations avec l’Ajax, en revanche, ont constitué une autre affaire.

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‎Godts n’est pas arrivé dans la capitale avec l’idée de réclamer immédiatement les clés du Parc des Princes. Son discours est beaucoup plus mesuré. « Beaucoup apprendre vu que c’est un nouveau club, un nouveau championnat. Mais sinon apprendre et beaucoup jouer », a-t-il confié. Une ambition raisonnable pour un joueur de 21 ans qui découvre un nouvel environnement.

‎Un joueur que Luis Enrique veut voir partout

‎L’une des particularités du profil de Mika Godts réside dans sa polyvalence. Le Belge se présente comme un joueur offensif, explosif, capable de provoquer son adversaire mais également d’attaquer la profondeur. Une diversité qui correspond aux exigences de Luis Enrique.

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‎« Le coach aime bien qu’on puisse jouer partout et je suis prêt à jouer partout. A droite, à gauche, en 9, en 10, il n’y a pas de problème. Je suis juste prêt », a assuré le nouveau Parisien. Le technicien espagnol lui aurait surtout demandé de conserver son identité, tout en privilégiant la simplicité avant les trente derniers mètres.

‎Mika Godts arrive avec un sacré bagage

‎Le contexte permet de mesurer les attentes autour de Mika Godts. Le Paris Saint-Germain l’a recruté après une saison 2025-2026 particulièrement prolifique avec l’Ajax : 17 buts et 15 passes décisives en 44 rencontres. Cette production offensive explique en partie pourquoi Paris a décidé de miser sur lui.

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Le Belge porte désormais le numéro 22 et s’est engagé avec le PSG jusqu’en 2031. Son adaptation sera donc scrutée, mais son discours laisse apparaître un joueur prêt à accepter la concurrence et les exigences de Luis Enrique.