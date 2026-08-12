PSG : Maresca lâche une bombe sur la domination du Paris SG

‎Le PSG continue d’impressionner l’Europe, au point de devenir une véritable référence tactique pour ses adversaires. Enzo Maresca a tenté de décortiquer cette supériorité et pointe une qualité qui ferait toute la différence dans les grands rendez-vous.

‎PSG : Le détail qui fait vaciller les défenses

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‎‎Le PSG dispose aujourd’hui d’une arme particulièrement difficile à neutraliser : sa capacité à éliminer les défenseurs en un contre un. Pour Enzo Maresca, c’est précisément ce qui explique pourquoi les adversaires qui optent pour le marquage individuel prennent autant de risques face aux Parisiens.

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‎‎« Regardez le PSG : pourquoi sont-ils aussi forts ? », s’interroge l’entraîneur de Chelsea. Avant de mettre en avant les qualités d’Achraf Hakimi et de Nuno Mendes, mais aussi celles de Désiré Doué et Bradley Barcola. Selon lui, ces joueurs ne sont pas forcément des colosses physiques. Leur force réside ailleurs : ils savent éliminer leur vis-à-vis et continuer leur course avec le ballon.

‎Quand le marquage individuel devient un piège

‎‎Cette évolution tactique commence à poser de sérieux problèmes aux formations européennes. Maresca explique que les équipes ont progressivement adopté le marquage individuel, mais que les meilleurs effectifs commencent désormais à développer des réponses pour le contourner. Et le PSG semble avoir plusieurs longueurs d’avance dans ce domaine.

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‎‎L’entraîneur de City cite plusieurs avertissements récents. Newcastle a été battu 7-2 par le FC Barcelone, tandis que l’Atalanta s’est lourdement inclinée 6-1 contre le Bayern Munich. Chelsea a également payé très cher son choix tactique face aux Parisiens, avec un bilan de 8-2 sur l’ensemble des deux confrontations. Des résultats qui donnent du poids à son raisonnement.

‎Hakimi, Mendes, Doué : la mécanique parisienne

‎‎Pour Maresca, le danger ne vient donc pas d’un seul joueur. Il naît de l’accumulation des individualités capables de casser une ligne. « Il faut des joueurs capables de faire la différence en 1 contre 1 et de courir avec le ballon », estime-t-il, rappelant qu’éliminer un adversaire n’est que la première étape.

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‎‎Cette capacité transforme immédiatement une situation ordinaire en attaque dangereuse. Hakimi peut avancer, Mendes accélérer, Doué provoquer et Barcola attaquer l’espace. Face à une défense individuelle, chaque duel perdu peut alors devenir une catastrophe. Et c’est précisément là que le PSG frappe fort.

‎‎Pourquoi le PSG semble avoir trouvé la clé

‎‎Le constat de Maresca est particulièrement révélateur. « C’est pourquoi le PSG est, selon moi, la meilleure équipe depuis deux ou trois ans : ils possèdent des joueurs capables de faire la différence en 1 contre 1. » Une déclaration qui en dit long sur la perception du club parisien chez ses concurrents européens.

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‎Le PSG semble avoir construit une équipe capable de répondre à plusieurs systèmes défensifs, sans dépendre uniquement d’un buteur providentiel. Tant que ses joueurs conserveront cette capacité à gagner leurs duels et à porter le ballon après les avoir remportés, les défenses européennes auront un problème difficile à résoudre. Et visiblement, Maresca cherche déjà la recette.