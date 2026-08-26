PSG : Nouveau clash entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé ?

Ousmane Dembélé sera laissé au repos pour le prochain match du PSG face au LOSC. Mais derrière cette mise à l’écart se cacherait un discours un peu tend avec Luis Enrique.

PSG : Dembélé écarté, un discours tendu avec Luis Enrique dévoilé

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Ousmane Dembélé est en baisse de régime en ce début de saison. Il est même sorti dès la mi-temps face à Rennes (2-2). L’attaquant du PSG a ensuite été mis au repos par sa direction. Il manquera le déplacement au LOSC vendredi.

Cette décision a été prise « en accord avec l’entraîneur et la direction sportive. Ousmane Dembélé reprendra l’entraînement lundi avec l’ensemble du groupe » indique le communiqué du PSG. Cette mise à l’écart a rapidement alimenté les spéculations autour d’un clash entre l’attaquant et son entraîneur Luis Enrique.

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L’Équipe est revenue sur cette affaire. Le quotidien explique que l’entraîneur du PSG a adressé un discours musclé à la pause du match à Rennes. Il reprochait à l’ensemble de son groupe un manque d’investissement. Une « soufflante » mal digérée par Ousmane Dembélé, frustré d’être remplacé si tôt. D’autant plus qu’il avait écourté ses vacances pour disputer la Supercoupe d’Europe et afficher son engagement.

Le calme est vite revenu au Paris Saint-Germain

Mais les deux hommes ont vite crevé l’abcès lors d’une discussion franche à l’issue du match face au Stade Rennais. Ousmane Dembélé a exprimé son incompréhension face à cette sévérité de son coach en début de saison. Avant d’admettre un léger retard sur le plan athlétique. En guise réponse, le technicien espagnol a rappelé son exigence constante.

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Il place l’équipe au-dessus des individualités. Cet échange s’est révélé « constructif » au Paris Saint-Germain. Une réunion de conciliation organisée lundi au Campus PSG en présence de Luis Campos a permis d’entériner la mise au repos de l’international français. Ousmane Dembélé en profitera pour se ressourcer en famille tout en suivant un programme physique individuel.