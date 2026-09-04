Mercato ASSE : Pas de latéral gauche signé, voici la vraie raison

‎‎L’ASSE a terminé son mercato estival sans recruter de latéral gauche, malgré un poste identifié comme pouvant être renforcé. En conférence de presse avant la réception de Montpellier, Ian Cathro est revenu sur les vraies raisons qui ont motivé le choix de ne pas recruter par défaut.

‎‎Mercato ASSE : Une absence qui n’est finalement pas un oubli

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‎‎Le mercato estival de l’ASSE s’est refermé sans arrivée dans le couloir gauche. Un choix qui pouvait surprendre, puisque le poste figurait parmi les secteurs susceptibles d’être renforcés au cours de l’été. Pourtant, Ian Cathro assure que cette situation ne résulte ni d’un oubli ni d’un manque de volonté.

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‎‎Le technicien écossais a livré une explication particulièrement claire lors de sa conférence de presse. « Si aucun latéral gauche n’est arrivé, c’est parce qu’on n’a pas trouvé le joueur idéal. Mais je suis très content du groupe et de notre mercato », a-t-il expliqué. Autrement dit, à Saint-Étienne, mieux valait conserver une solution existante que d’ajouter un élément jugé insuffisant.

‎‎Cathro refuse de remplir le vestiaire pour le remplir

‎‎Derrière cette décision se trouve une philosophie assumée. L’ASSE ne voulait pas empiler les recrues simplement pour afficher un mouvement supplémentaire sur le marché. Le staff et Kilmer Sports ont privilégié la qualité à la quantité, avec une exigence précise concernant les joueurs susceptibles de rejoindre le groupe.

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‎‎Cette position est également liée aux solutions déjà disponibles. « À gauche, nous avons des solutions avec Bernauer, Ben Old notamment », a rappelé Cathro. Maxime Bernauer possède la polyvalence nécessaire pour dépanner dans ce secteur, tandis que Ben Old constitue une autre option selon le dispositif retenu et les besoins de la rencontre.

‎‎Quatre victoires pour calmer les inquiétudes

‎‎Le début de saison apporte surtout un argument de poids au staff stéphanois. L’AS Saint-Etienne a remporté ses quatre premières journées de Ligue 2, un bilan qui permet à Cathro d’assumer plus sereinement les choix effectués durant l’été. Pour l’instant, les résultats ne réclament pas de correctif d’urgence. L’entraîneur va même plus loin dans sa réflexion :‎

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« Ma volonté, c’est de recruter des joueurs qui vont apporter un vrai plus. Et j’espère qu’il sera de plus en plus difficile pour nous de recruter de nouveaux joueurs, cela voudra dire que ceux que j’ai à disposition travaillent bien et donnent satisfaction. Ce qui est le cas en ce moment », a-t-il confié. Une manière élégante de dire que la concurrence doit d’abord venir de l’intérieur.

‎‎L’effectif offre encore plusieurs portes de sortie

‎‎La situation médicale renforce également cette confiance. Avant Montpellier, le groupe s’est étoffé après plusieurs absences enregistrées à Dijon. Chico Lamba s’est entraîné normalement et peut prétendre à une place dans le groupe, tandis que Joao Ferreira et Mahmoud Jaber sont annoncés aptes.

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‎‎Cathro l’a confirmé concernant Ferreira : « Joao Ferreira et Mahmoud Jaber sont prêts. Joao, ça va, il a le feu vert médical, il est apte à jouer. » Jakob Breum reste toutefois incertain en raison d’un problème musculaire. « Jakob Breum, c’est une situation au jour le jour, je ne sais pas s’il sera prêt. On prendra la décision demain », a précisé l’Écossais.