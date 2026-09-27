Accueil - Mercato Stade Rennais - Mercato Stade Rennais : Le SRFC va s’offrir le jackpot avec Zabiri

Prêté au Racing Santander jusqu’au 30 juin 2027, Yassir Zabiri réalise un début de saison remarqué en Liga et voit déjà sa cote grimper. Le Stade Rennais, qui l’a recruté pour environ 10 millions d’euros et l’a prolongé jusqu’en 2029, pourrait profiter de cette progression pour réaliser une importante plus-value à l’été 2027.

Mercato Stade Rennais : Pourquoi Yassir Zabiri affole-t-il déjà le marché anglais ?

Le nom de Yassir Zabiri commence sérieusement à circuler au-delà de l’Espagne. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, Newcastle United et Aston Villa suivent attentivement l’attaquant marocain. Les deux clubs de Premier League auraient envoyé des observateurs pour surveiller ses performances avec le Racing Santander.

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Cette attention n’a rien d’un feu d’artifice sans lendemain. Après avoir inscrit un triplé contre Elche lors de sa première titularisation en Liga, le joueur de 21 ans a récidivé avec un doublé face à Alavés. Un séduisant bilan de cinq buts en cinq rencontres de championnat.

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Le signal est suffisamment fort pour attirer les regards anglais. Mais une nuance s’impose : à ce stade, aucune offre ferme de Newcastle ou d’Aston Villa n’est annoncée. Il s’agit d’un intérêt et d’un suivi, pas encore d’une négociation officiellement engagée.

Le Stade Rennais tient-il déjà son futur jackpot ?

Pour Rennes, le dossier est particulièrement intéressant parce que le club garde la main. Zabiri est prêté à Santander sans option d’achat, avec une échéance fixée au 30 juin 2027. Autrement dit, le Racing peut profiter de ses buts, mais ne dispose pas d’un mécanisme automatique qui lui permet de conserver le Marocain définitivement.

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Le Stade Rennais avait déboursé environ 10 millions d’euros pour arracher l’attaquant à Famalicão en février 2026. Le club breton avait alors sécurisé son avenir en le faisant signer jusqu’en 2029. Pour le laisser filer, le club breton serait prêt à écouter des offres qui pourraient atteindre les 20 millions d’euros, soit le double de l’investissement consenti pour le signer depuis le Portugal.

Pourquoi le contrat de Zabiri change-t-il tout pour Rennes ?

Le véritable atout du Stade Rennais réside dans la durée du contrat. Avec un engagement qui court jusqu’en juin 2029, le club n’est pas contraint de vendre dans l’urgence et peut attendre de voir si la progression observée en Espagne se confirme. Ce choix avait du sens dès l’arrivée du joueur.

Champion du monde U20 avec le Maroc en 2025 et auteur de cinq buts durant la compétition, Zabiri avait été recruté comme un jeune attaquant à fort potentiel. Le club breton avait alors officialisé son arrivée en provenance de Famalicão.

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« J’ai pu en parler avec Nayef (Aguerd) et évidemment Abdelhamid (Aït-Boudlal), un ami qui m’a dit beaucoup de bonnes choses sur le club », expliquait Zabiri au moment de signer. Cette déclaration, faite lors de son arrivée à Rennes, montre le contexte dans lequel le club avait misé sur lui : celui d’un jeune international marocain appelé à prendre de la valeur.

Et si la Liga transformait le pari rennais en opération financière ?

Le scénario est encore loin d’être écrit. Zabiri doit d’abord maintenir son rendement sur la durée, s’adapter aux exigences de la Liga et confirmer que son éclat des premières journées n’est pas seulement celui d’un attaquant lancé sur une vague favorable. Pour le Stade Rennais, chaque but supplémentaire peut néanmoins peser lourd dans la balance.

À 21 ans, sous contrat jusqu’en 2029 et déjà suivi par des clubs de Premier League, le Marocain possède plusieurs ingrédients recherchés sur le marché : jeunesse, potentiel, expérience internationale et capacité à marquer. Rennes devra donc patienter jusqu’à l’été 2027 avant de connaître la véritable valeur de son investissement.

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Acheté autour de 10 millions d’euros, Zabiri est désormais placé dans une vitrine autrement plus lumineuse. Et, dans le football moderne, quand les clubs anglais commencent à regarder attentivement une vitrine, le prix de l’étiquette a parfois la fâcheuse tendance à grimper.