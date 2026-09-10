OM : Mauvaise nouvelle pour Paixão avant le Stade Rennais

C’est un coup dur pour Igor Paixão, malgré un début de saison intéressant avec l’OM en Ligue 1. Carlo Ancelotti ayant dévoilé ce 9 septembre une liste de 26 joueurs pour les prochains matchs amicaux du Brésil mais sans l’ailier du club de Marseille.

‎OM : Pour le Brésil, Paixão devra encore attendre

La suite après cette publicité

‎‎La première liste de Carlo Ancelotti après la Coupe du monde 2026 ne contient pas le nom d’Igor Paixão. Le sélectionneur brésilien a retenu 26 joueurs pour affronter l’Australie, les 25 et 29 septembre, puis l’Inde, le 3 octobre. La CBF, qui a officialisé la liste, confirme une sélection largement rajeunie avec plusieurs nouveaux visages.

Lire aussi : Mercato OM : Paixão, Højbjerg, McCourt… Genesio règle ses comptes

‎‎Cette décision tombe forcément mal pour l’attaquant de l’OM. Igor Paixão pouvait légitimement espérer bénéficier de ce nouveau cycle, surtout après l’élimination du Brésil au Mondial. Pourtant, Ancelotti a choisi d’autres solutions offensives, notamment João Pedro, Estêvão, Endrick, Rayan, Samuel Lino, Raphinha et Vinícius Júnior. Le message est clair : la concurrence reste féroce.

‎‎Ancelotti change de génération, mais pas encore de priorité

‎‎Le technicien italien assume une orientation tournée vers l’avenir. « Nous devons privilégier les jeunes joueurs qui seront suffisamment jeunes pour la prochaine Coupe du monde, ou la prochaine Copa América », a-t-il expliqué lors de sa conférence de presse. Il a également assuré que « la porte est ouverte à tous », laissant donc à Igor Paixão une possibilité de revenir dans la discussion.

À voir

Stade Rennais : Son avenir, l’OM… les vérités de Ludovic Blas

‎‎La sélection compte effectivement huit joueurs sans expérience internationale au plus haut niveau, preuve que Ancelotti n’a pas fermé la porte aux nouveaux candidats. Mais le sélectionneur n’a pas choisi de tester l’ailier marseillais cette fois. Une déception, certes, mais pas encore une condamnation.

‎‎Marseille peut transformer cette frustration en carburant

‎‎Pour l’OM, cette absence peut aussi avoir un effet positif. Igor Paixão ne sera pas mobilisé avec le Brésil pendant cette fenêtre internationale et pourra poursuivre son travail avec Marseille, alors que le calendrier du club olympien s’annonce chargé. La priorité immédiate sera donc de convaincre sur le terrain plutôt que dans les discours.

Lire aussi : OM : Igor Paixao inquiète, Riolo tire la sonnette d’alarme !

‎‎Le contexte de la Seleção rend d’ailleurs la situation particulièrement stimulante. Ancelotti a convoqué dix joueurs évoluant au Brésil et conserve plusieurs cadres comme Marquinhos, Bruno Guimarães, Raphinha et Vinícius Júnior. Igor Paixão sait désormais ce qu’il lui reste à faire : être suffisamment performant pour rendre son prochain oubli beaucoup plus difficile à justifier.

‎‎Une absence qui ressemble surtout à un avertissement

‎‎Il serait donc prématuré de transformer cette non-convocation en signal d’alarme. La liste du Brésil est la première du nouveau cycle menant à la Coupe du monde 2030, et Ancelotti dispose encore de nombreuses fenêtres internationales pour élargir son groupe. Surtout, le sélectionneur a explicitement indiqué que les portes restaient ouvertes.

Lire la suite sur l’OM :

Stade Rennais : Son avenir, l’OM… les vérités de Ludovic Blas

À voir

PSG : Dembélé envoie un message fort à Luis Enrique

Mercato OM : Lorenzi tente le gardien Henrique Menke

‎‎Pour Igor Paixão, le calcul est donc clair. L’ailier doit désormais faire parler ses qualités avec l’OM, notamment dans les grands rendez-vous, et convertir ses performances en arguments impossibles à ignorer. Avant le prochain appel, chaque match peut compter. Et parfois, une absence en sélection vaut davantage qu’un long discours : elle indique précisément le chemin qu’il reste à parcourir.