Vente OM : « Plus aucun doute », McCourt va lâcher Marseille

‎‎Frank McCourt est au centre de nouvelles interrogations concernant l’avenir de l’OM, alors qu’une période de forte maîtrise des dépenses alimente les spéculations sur une possible vente. Une déclaration de Guillaume Dacquet affirme que le propriétaire américain quitterait prochainement le club, mais aucun départ n’est officiellement acté à ce stade.

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‎Le débat a été relancé par Guillaume Dacquet, journaliste de Zone Foot Media, dont les propos particulièrement tranchés ont rapidement ravivé les rumeurs autour de l’avenir du propriétaire olympien. Son constat ne laisse guère de place au doute : « À voir à qui McCourt lâchera le club. Mais y’a plus aucun doute sur le fait qu’il va quitter le navire d’ici peu », a-t-il déclaré.

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‎Cette sortie intervient alors que l’OM semble avoir changé de braquet sur le plan financier. Après plusieurs périodes où les investissements sur le marché des transferts avaient été conséquents, le club phocéen est désormais confronté à une gestion beaucoup plus prudente de ses dépenses et de sa masse salariale. De quoi nourrir les interrogations, forcément.

‎Une cure d’austérité qui fait parler

‎Le contexte est suffisamment inhabituel pour attirer les regards. Marseille doit désormais composer avec une politique de dépenses plus mesurée et a déjà enregistré plusieurs ventes importantes ces derniers mois. Pour certains observateurs, cette inflexion pourrait simplement correspondre à une volonté de stabiliser les comptes.

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‎Mais une autre lecture circule. Cette réduction des coûts pourrait-elle préparer une nouvelle étape dans l’histoire de l’OM ? C’est précisément là que le cas Frank McCourt devient sensible. Pour autant, rien dans les éléments disponibles ne permet d’affirmer qu’une procédure de vente est actuellement engagée. La prudence reste donc de mise.

‎Le successeur, grand absent d’une équation explosive

‎Même dans l’hypothèse d’un départ du propriétaire américain, une question majeure resterait sans réponse : qui pourrait reprendre l’Olympique de Marseille ? À ce jour, aucune identité n’est avancée officiellement. Le scénario d’une vente reste donc suspendu à une inconnue de taille.

‎Cette absence de repreneur identifié rappelle surtout que les spéculations vont plus vite que les faits. Une cession de l’OM constituerait évidemment un événement considérable pour le football français, mais il serait prématuré d’en annoncer les contours alors qu’aucune confirmation officielle ne vient étayer cette perspective.

‎Entre rumeurs et réalité, Marseille retient son souffle

‎Un élément vient d’ailleurs refroidir les ardeurs. Stéphane Richard a écarté toute idée de départ mercredi sur les ondes de RMC Sport. Cette prise de position s’oppose donc frontalement au scénario présenté par Guillaume Dacquet et rappelle que deux lectures différentes circulent actuellement autour de l’avenir du club.

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‎Le parcours de Frank McCourt à Marseille permet aussi de mesurer l’ampleur d’un éventuel changement. Le propriétaire américain a officiellement pris le contrôle de l’OM le 17 octobre 2016, après l’accord conclu avec Margarita Louis-Dreyfus. Depuis, son passage a notamment été marqué par de lourds investissements sur le marché des transferts.