OM : Stéphane Richard annonce du lourd après le mercato

Les dirigeants de l’OM travaillent sur plusieurs dossiers chauds. Stéphane Richard confirme des prolongations imminentes. Plusieurs joueurs vont aussi baisser leur salaire.

Stéphane Richard entame de nouveaux ajustements salariaux à l’OM

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Le marché des transferts est désormais clos en France. Certains clubs en profitent pour faire le bilan. Du côté de l’Olympique de Marseille, le président Stéphane Richard s’est livré au micro d’RMC. Il reconnait que l’OM s’est séparé de plusieurs cadres afin d’alléger ses comptes.

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Parmi ces départs figurent Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Leonardo Balerdi, Facundo Medina ou encore Quinten Timber. Leurs départs ont permis de diminuer sa masse salariale. « Cet été, on est de 30 à 35% », a-t-il confié. Stéphane Richard a également profité de cet échange pour annoncer une nouvelle étape importante.

🚨🚨 L’OM VA PROLONGER DES CADRES POUR FAIRE BAISSER LES GROS SALAIRES indique Stéphane Richard 🇫🇷, président de l’OM !!!!! 🗣️💙🤍



« ÇA VA CONCERNER 3-4 JOUEURS !!! 💙🤍



CET ÉTÉ ON A RÉDUIT LA MASSE SALARIALE DE 30 À 35 % !!! 💰



Des joueurs ont accepté de prolonger avec une… pic.twitter.com/d2xDH2QHlE — Actu Foot (@ActuFoot_) September 2, 2026

Trois à quatre cadres bénéficiant de gros salaires devraient prolonger leur bail tout en faisant d’énormes sacrifices financiers. Cette mesure permettra d’étaler les charges et d’optimiser les caisses de l’Olympique de Marseille à court terme. Qui sont donc ces cadres ? Stéphane Richard n’a dévoilé aucun dans l’attente d’un « prochain rendez-vous à la DNCG ».

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En attendant, les noms de Geoffrey Kondogbia, Amine Harit et Pierre-Emile Hojbjerg circulent déjà dans les médias. Les officialisations de ces prolongations salariales ne devraient plus tarder.

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