PSG – AS Monaco : Enrique justifie l’absence de Lucas Digne

Pourtant bien portant physiquement, Lucas Digne n’a pas été retenu dans le groupe du PSG pour affronter l’AS Monaco vendredi soir au Parc des Princes. Après la défaite de son équipe, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, s’est justifié pour le latéral gauche français.

PSG : Luis Enrique dédramatise pour Lucas Digne

La suite après cette publicité

Le choix de Luis Enrique de ne pas convoquer Lucas Digne dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter l’AS Monaco vendredi soir, malgré la suspension de Nuno Mendes, a forcément suscité des interrogations. Mais l’entraîneur espagnol a tenu à dédramatiser la situation, assurant qu’il ne fallait pas y voir un message particulier envoyé à l’ancien défenseur d’Aston Villa.

Lisez aussi : Mercato PSG: Luis Enrique menace déjà Lucas Digne en interne

À voir

OM : Genesio alerté, une nouvelle taupe sévit à Marseille ?

Le coach de 56 ans assure qu’avec un effectif très fourni, il devra régulièrement effectuer des choix forts cette saison. Certains joueurs du Paris Saint-Germain seront ainsi amenés à rester en tribunes, même sans problème physique ni sanction particulière.

« Ce sera une tendance cette saison avec différents joueurs. Trois joueurs devront être dehors du groupe à chaque match. Il n’y a pas de sujet », a déclaré Luis Enrique, avant d’insister sur le fait que cette décision n’était pas liée à un problème particulier avec l’international français de 33 ans. « Lucas, je le connais très bien, il n’y a rien de spécial », a ajouté l’ancien manager du FC Barcelone.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Lucas Digne annonce la couleur pour son retour

Mercato PSG : Malaise autour de la venue de Lucas Digne ?

À voir

ASSE – Montpellier : Bonne nouvelle de dernière minute pour Ian Cathro

Une mise au point qui met fin aux spéculations autour de Lucas Digne. Selon son entraîneur, sa mise à l’écart du groupe contre l’AS Monaco s’inscrit dans une simple logique de concurrence et de gestion d’effectif. C’était déjà le cas avec Senny Mayulu en début de saison.