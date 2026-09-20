PSG : Nasser Al-Khelaïfi encore épinglé par la justice française

D’après les informations relayées ce dimanche par le journal L’Équipe, le président du PSG et de beIN Media Group, serait visé par une enquête du parquet de Paris pour prise illégale d’intérêts à la suite d’un signalement d’Anticor.

PSG : Enquête ouverte contre Nasser Al-Khelaïfi ?

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Selon les informations du quotidien L’Équipe, « Nasser Al-Khelaïfi est désormais mis en cause dans le cadre d’une enquête préliminaire pour prise illégale d’intérêts ouverte après un signalement d’Anticor. Les investigations ont été confiées à la Brigade financière anticorruption (BFAC). Le parquet de Paris n’a pas répondu à nos sollicitations. »

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Président du Paris Saint-Germain et directeur du réseau de chaînes beIN Sports, le dirigeant qatari fait l’objet d’une enquête judiciaire de la part des autorités françaises pour soupçon de conflit d’intérêts, selon ce qu’a annoncé le parquet de Paris ce dimanche.

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En Espagne, le journal Marca confirme que l’enquête judiciaire porte sur l’intervention d’Al-Khelaïfi dans l’attribution des droits de diffusion télévisée du championnat de France de football durant l’été 2024, ce qui a conduit l’association anticorruption Anticor à déposer une plainte officielle. Cette plainte a entraîné l’ouverture d’une enquête officielle au cours du mois d’avril dernier, confiée à la brigade financière de lutte contre la corruption.

L’Équipe a expliqué qu’Al-Khelaïfi était intervenu au mois de juillet 2024 pour un accord de diffusion des matches du championnat de France conjointement entre la plateforme britannique DAZN et le réseau beIN Sports, la première plateforme ayant versé 400 millions d’euros pour la diffusion de 8 matches, tandis que la seconde partie a payé 100 millions d’euros supplémentaires pour un match.

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L’entourage proche d’Al-Khelaïfi a précisé que le président du Paris Saint-Germain avait présenté cette offre à la demande d’un certain nombre de présidents de clubs qui craignaient de ne pas parvenir à un accord financier satisfaisant. La plateforme DAZN a mis fin à sa présence dans ce contrat après s’en être retirée faute d’avoir réalisé les bénéfices escomptés, ce qui a contraint la Ligue de football professionnel française à lancer sa propre chaîne de télévision pour diffuser les matches du championnat.

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L’association Anticor a estimé que l’intervention d’Al-Khelaïfi visait à « influencer la décision du conseil d’administration de la Ligue en faveur de la société qu’il préside », à savoir le réseau beIN Sports. Nicolas de Tavernost, qui occupait alors le poste de président de la chaîne Ligue1+ créée par la Ligue de football professionnel française pour retransmettre le championnat, avait dénoncé un soupçon de conflit d’intérêts similaire au cours de l’hiver dernier.

De Tavernost avait pratiquement conclu un accord avec la Fédération internationale de football FIFA pour retransmettre l’ensemble des matches de la Coupe du monde aux États-Unis d’Amérique, et en avait informé les présidents de clubs, parmi lesquels figurait Al-Khelaïfi.

Nasser Al-Khelaïfi accusé à tort ?

Selon une source proche du dossier, l’association de lutte contre la corruption reproche notamment au Qatarien d’avoir participé à cette réunion « relative à la validation de l’offre de beIN Sports, alors qu’il était également président de beIN Media Group ».

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En agissant ainsi, Al-Khelaïfi a pris un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité, dans une opération pour laquelle il avait la charge d’assurer la surveillance, a estimé Anticor dans son signalement, explique la source proche du dossier. Ces accusations sont vivement contestées par la défense.

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« Les allégations portées à l’encontre de Nasser Nasser Al-Khelaïfi sont sans fondement : ni juridique ni factuel », a réagi dimanche auprès de l’AFP son avocat, Me Renaud Semerdjian. Son client « a toujours agi de manière indépendante, impartiale et objective, et ce, en toutes circonstances », a-t-il insisté.

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Lors de cette fameuse réunion, la LFP avait finalement accepté l’offre de beIN. Al-Khelaïfi aurait « exercé de fortes pressions sur les autres présidents des clubs de Ligue 1, dans le but que l’offre proposée par beIN Sports soit acceptée » et sous-entendu « qu’il (était) à l’origine » de cette offre, affirme Anticor, d’après la source proche du dossier.