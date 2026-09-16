Accueil - Foot Français - PSG : Luis Enrique écarte encore Quentin Ndjantou du groupe

À l’approche du Classique OM-PSG, Luis Enrique a fait un choix fort concernant Quentin Ndjantou. Le jeune joueur a été envoyé en équipe réserve.

PSG : Luis Enrique envoie Quentin Ndjantou en réserve

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Avant le choc du dimanche entre l’OM et le PSG, la gestion du groupe de Luis Enrique fait beaucoup parler. L’incertitude plane autour de la présence d’Achraf Hakimi. Le latéral marocain a été victime d’une blessure à Brest et n’est toujours certain de tenir son rang à Marseille.

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Les jeunes issus du centre de formation du Paris SG font les frais d’une concurrence féroce, à l’image de Quentin Ndjantou. L’attaquant de 19 ans a longtemps été éloigné des pelouses l’année dernière en raison d’une blessure tenace aux ischios-jambiers. Il peine depuis lors à retrouver une place dans l’équipe de Luis Enrique.

Selon Culture PSG, l’entraineur espagnol a même choisi de le laisser à disposition de l’équipe réserve pour lui permettre de retrouver l’intégralité de ses capacités physiques et du rythme. Quentin Ndjantou disputera ainsi la rencontre de Premier League International Cup face à Brighton. Il suivra un programme de reprise sur mesure.

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Luis Enrique continue de faire des choix forts, n’hésitant pas à écarter plusieurs éléments. Le coach du PSG s’était déjà passé des services de Senny Mayulu et Illya Zabarnyi face à Brest (1-0). Preuve qu’il dispose d’un groupe élargi où chaque place se gagne au mérite.