Accueil - OGC Nice - OGC Nice : Pantaloni négocie deux jokers en défense

Entraîneur de l’OGC Nice, Olivier Pantaloni s’est lancé à la recherche d’un défenseur central supplémentaire après les blessures de Moïse Bombito et Antoine Mendy. Deux profils sont actuellement étudiés par les dirigeants azuréens pour un recrutement comme joker.

Mercato OGC Nice : Pantaloni contraint de revoir ses plans

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L’OGC Nice pensait initialement pouvoir attendre avant d’utiliser son joker, notamment pour déterminer si le recrutement d’un avant-centre de complément était nécessaire. Mais les blessures de Moïse Bombito et Antoine Mendy ont changé la donne.

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Opéré à la jambe gauche après des douleurs persistantes, Bombito est absent depuis plusieurs semaines. De son côté, Mendy a été victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche samedi dernier contre Le Mans, lors du match nul (1-1). Le Sénégalais devrait manquer plusieurs mois de compétition. Avec ces deux absences, Olivier Pantaloni ne dispose plus que de trois défenseurs centraux : Youssouf Ndayishimiye, Mohamed Abdelmonem et le jeune Xavier Mandza.

Deux profils déjà en discussions

Face à cette situation, la direction niçoise a donc décidé d’accélérer sur le marché des jokers. Selon les informations de Nice-Matin, deux défenseurs sont clairement ciblés et des négociations sont actuellement menées avec les clubs concernés.

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La réglementation permet à chaque formation de Ligue 1 de recruter un joueur évoluant en France en dehors de la période habituelle du mercato. Nice entend donc profiter de cette possibilité pour compenser les pertes enregistrées en défense centrale. Le Gym avait notamment envisagé le retour d’Andy Pelmard durant le mercato estival. Le défenseur de 26 ans, désormais à Clermont en Ligue 2, pourrait toujours constituer une option dans le cadre d’un recrutement comme joker.

Witsel ne devrait finalement pas redescendre

Une autre solution avait été envisagée en interne avec Axel Witsel. L’ancien joueur de l’Atlético Madrid a largement évolué en défense centrale ces dernières saisons, avec 85 apparitions à ce poste sur 116 matchs entre 2022 et 2025.

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Mais les nombreuses incertitudes dans l’entrejeu, notamment autour des retours de Morgan Sanson et Hicham Boudaoui, rendent cette option plus compliquée. Nice privilégie donc désormais l’arrivée d’un véritable défenseur central.