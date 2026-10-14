Accueil - Mercato OM - OM : Paixao s’excuse auprès de Genesio après le clash à Troyes

Igor Paixao a été auteur d’un geste déplacé envers Bruno Genesio lors de la victoire à Troyes. L’attaquant brésilien a présenté ses excuses au groupe marseillais, comme l’indique Himad Abdelli avant la réception de l’Olympiakos.

OM : Igor Paixao a demandé pardon, Himad Abdelli le confirme

Igor Paixao est rapidement rentré dans le rang. L’attaquant brésilien de l’OM avait fait parler de lui pour un coup de colère survenue dimanche lors de la victoire à Troyes (0-2). Il avait refusé de serrer la main de son entraîneur au moment de sa sortie. Ce geste d’humeur n’est pas passé inaperçu et a suscité de nombreux commentaires autour du club phocéen.

Mais cet épisode houleux semble déjà derrière lui. Himad Abdelli était en conférence de presse ce mercredi à la veille de la réception de l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain marseillais a indiqué qu’Igor Paixao avait immédiatement reconnu son erreur devant le groupe et auprès du technicien.

Lire aussi : OM : 3,34 M€ par but, le prix hallucinant d’Igor Paixao à Marseille

À voir

Mercato : Le PSG n’a envoyé aucun signal à Jules Koundé

Himad Abdelli assure : « Igor Paixao s’est directement excusé envers le coach et envers nous. C’est passé et maintenant on continue ». Le dossier est désormais clos en interne. Place désormais à la suite de la saison. Les Phocéens ont à cœur d’enchainer une deuxième victoire ce jeudi soir face à l’Olympiakos.

Bruno Genesio a pleinement confiance en lui

Bruno Genesio a lui-aussi confirmé cette version. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille avait déjà minimisé l’incident. Il assure qu’aucun différend ne l’oppose à son attaquant. Le coach marseillais y voit même une explication logique.

Le coach marseillais explique : « vous le savez, il aurait pu et aurait dû partir à Sunderland. Ça ne s’est pas fait, pour diverses raisons, et peut-être que cette frustration n’est pas complètement digérée pour lui ». Bruno Genesio a pleinement confiance en son attaquant.

L’ancien technicien du LOSC ajoute que c’est au collectif d’aider le joueur et de lui témoigner sa confiance dans les périodes difficiles. « Igor Paixao a aussi besoin de notre aide dans le jeu pour retrouver ses sensations offensives. Il sait qu’il peut compter sur nous, et je l’ai dit tout de suite après le match de Troyes », rappelle Genesio.

Un investissement intact à l’Olympique de Marseille

Ce soutien ne masque pas la réalité. Igor Paixao n’a pas encore trouvé le chemin des filets depuis le début de l’exercice en cours. L’OM attend davantage de sa part, et Bruno Genesio le sait. Le technicien reconnaît que le rendement offensif du Brésilien n’est pas celui observé la saison dernière. Il tient néanmoins à nuancer le constat.

À voir

ASSE : Ligue 2, un atout secret de l’AS Saint-Etienne révélé

Lire aussi : OM : Le discours de Genesio sème le doute sur la vente du club

Le coach marseillais déclare : « On ne va pas se mentir, c’est vrai, il n’a pas le même rendement offensif (…) Mais ce que je remarque, c’est que dans son investissement, Igor n’a pas changé ». Cette confiance affichée par l’entraîneur de l’Olympique de Marseille sera mise à rude épreuve ce jeudi face aux Grecs.