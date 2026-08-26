Mercato OM : Igor Paixao finalement bloqué à Marseille ?

Le dossier Igor Paixao connait un nouveau rebondissement. Un accord avec Sunderland a récemment été scellé. Mais l’OM pourrait finalement bloquer son transfert.

Mercato : L’OM confiant de retenir Igor Paixao

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Cette dernière semaine du mercato est particulièrement agitée à l’OM, où la situation d’Igor Paixao demeure incertaine. L’attaquant brésilien est courtisé avec insistance par Arsenal et Sunderland. Ce dernier aurait noué des contacts très avancés avec le joueur de 26 ans. Au point de décrocher un accord verbal pour son transfert.

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Sunderland doit à présent s’entendre avec l’Olympique de Marseille afin de finaliser sa signature. C’est là que les choses se compliquent. L’état-major phocéen et le propriétaire Frank McCourt ne ferment pas totalement la porte à une vente d’Igor Paixao. Une enveloppe avoisinant les 30 millions d’euros hors bonus est exigée pour acter son départ.

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Cela permettrait à l’OM de récupérer le montant investi il y a un an pour faire venir l’ancien du Feyenoord. Cette vente permettrait aussi aux Phocéens de réduire leur masse salariale. Sauf que la réalité semble bien plus nuancée. Un certain optimisme règne même en interne concernant le maintien d’Igor Paixao, indique le journaliste Graeme Bailey.

L’influence de Bruno Genesio dans les discussions

L’Olympique de Marseille conserve une réelle conviction quant à sa capacité à retenir son atout offensif d’ici la clôture du mercato. L’entraîneur Bruno Genesio entend bien faire valoir ses arguments sportifs pour repousser les assauts répétés des écuries britanniques.

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Marseille are confident of keeping Brazilian star Igor Paixao despite interest from Arsenal and Sunderland, with the winger having emerged as a target for both clubs, @TEAMtalk understands.https://t.co/qLURxfo5kK — Graeme Bailey (@GraemeBailey) August 26, 2026

Le coach compte sur Igor Paixao pour la suite de la saison. Il s’est toujours opposé à son départ. « Je sais que tout le monde travaille en interne et je suis convaincu que les choses vont évoluer dans les jours qui viennent », avait-il déclaré. Reste à savoir le discours de Genesio sera suffisant pour le retenir à l’Olympique de Marseille. Affaire à suivre…