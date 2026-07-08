Mercato OM : Genesio proche de signer un ancien de Rennes ?

Bruno Genesio a récemment rejoint l’OM. Et le nouvel entraîneur marseillais pourrait ramener avec lui un ancien du Stade Rennais.

Mercato OM : Genesio tente de faire venir Martin Terrier

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Bruno Genesio a officiellement pris les commandes du banc de l’Olympique de Marseille. Il succède ainsi à un Habib Beye limogé. L’entraîneur français de 59 ans tentera de qualifier l’OM en Ligue des champions la saison prochaine. Cela passe nécessairement par un renforcement de son équipe.

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Une opportunité de taille s’offre d’ailleurs à Bruno Genesio. Il est question de Martin Terrier. L’attaquant du Bayer Leverkusen sort d’une saison compliquée. Sa grave blessure au tendon d’Achille l’a freiné dans son élan. Le natif d’Armentières ne compte que 18 rencontres en Bundesliga. Il désormais enclin à revenir en Ligue 1.

Premier contact établi avec l’Olympique de Marseille

Le Phocéen explique que Martin Terrier, via son entourage, a contacté la direction de l’OM, plus précisément Grégory Lorenzi. L’ancien Rennais aurait fait savoir qu’il serait favorable à un transfert vers la cité phocéenne. Cet intérêt est loin d’être unilatéral.

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Bruno Genesio verrait lui-aussi d’un très bon œil ces retrouvailles. Le technicien français connaît parfaitement le profil de Marin Terrier pour l’avoir eu sous ses ordres lors de leurs années communes à Rennes. Le nouvel entraîneur de l’OM pousserait en interne pour faire du joueur l’un des nouveaux atouts en attaque.