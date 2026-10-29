Accueil - Mercato OM - Mercato OM : La rumeur Amine Gouiri à Tottenham se confirme

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Amine Gouiri retrouve des couleurs à l’Olympique de Marseille. Au point où son nom est associé à Tottenham. Et son possible transfert commence à faire parler en Premier League.

Bruno Genesio, un lancement réussi à l’OM

Bruno Genesio avait lancé Amine Gouiri chez les professionnels à Lyon. Les deux hommes se retrouvent à l’Olympique de Marseille. L’entraîneur marseillais a fait de l’attaquant algérien l’un de ses piliers offensifs. Et leurs retrouvailles s’avèrent concluantes.

Amine Gouiri avait notamment signé un doublé lors du large succès face au RC Strasbourg. Ce lancement idéal a immédiatement placé l’ancien Rennais au centre du projet marseillais. Sa performance a rassuré les supporters,impatients de le voir confirmer ses qualités de finisseur sur la durée.

L’Algérien maintient un bilan flatteur depuis ce coup d’éclat avec 5 buts en 10 apparitions. Ce qui fait de lui le meilleur buteur de l’OM en cette première partie de saison. Ses performances attirent aussi l’attention de courtisans. D’après le compte Vlad Polivoda, les Spurs de Tottenham envisagent de revenir à la charge pour Amine Gouiri.

Tottenham reste à l’affût

Surtout que Roberto De Zerbi l’a dirigé à Marseille. L’entraîneur des Spurs connait bien le joueur de 26 ans. Il lui demandait d’ailleurs de savoir finir « comme un 9 » lorsqu’il officiait sur le banc phocéen.

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De Zerbi, désormais installé dans le nord de Londres, réclame des renforts offensifs. Tandis que l’avenir de Richarlison demeure flou. Une offensive visant Amine Gouiri pourrait intervenir dès l’ouverture du mercato hivernal. Rien n’est cependant acquis.

Son prix de vente est estimé à 30 millions d’euros sur Transfermarkt. La position de l’OM et les intentions du joueur pèseront lourd dans la balance. Sachant que perdre son meilleur buteur en cours de saison poserait une vraie question sportive à Marseille.

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