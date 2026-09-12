Accueil - OM - OM : La colère gronde, Genesio vers un départ prématuré ?

À l’issue de la défaite de l’OM à Rennes (1-0), Bruno Genesio semblait remonté envers ses dirigeants. Son attitude nourrit désormais les craintes d’un possible départ de Marseille.

OM : Bruno Genesio pourrait démissionner avant la trêve

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Bruno Genesio connait des débuts éreintants à l’Olympique de Marseille. La victoire face à Strasbourg (4-0) avait pourtant ravivé la flamme d’une équipe capable de lutter pour le titre. Mais depuis lors, l’OM sombre dans la crise. Les Phocéens ont concédé une troisième défaite consécutive vendredi à (1-0). Un revers difficile à digérer pour l’entraîneur marseillais qui doit composer a un effectif très limité.

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La direction marseillaise n’a signé aucune recrue cet été afin de compenser les nombreux départs. Une situation qui inquiète Bruno Genesio. Celui-ci a invité sa direction à communiquer davantage sur les ambitions sportives et financières du club. « Ce n’est pas à moi de le dire, ni à vous. […] Les objectifs, moi je les ai en tête depuis le début, c’est clair pour moi », a-t-il déclaré, alors que l’OM pointe à une honteuse 11e place.

Cette sortie de Bruno Genesio a rapidement fait naître quelques inquiétudes à Marseille. Car elle témoigne d’une certaine frustration, mais aussi d’un malaise grandissant en interne. Le compte Nordine L’instant N va même plus loin. Il explique que l’OM pourrait se retrouver sans entraîneur avant la trêve hivernale si la situation reste inchangée.

Frank McCourt et Stéphane Richard devront vite réagir

« Pour moi, si McCourt, Richard et Pep ne crèvent pas l’abcès vite, l’OM peut se retrouver sans coach avant la trêve hivernale… Que la gestion soit risquée pour la saison, ok, mais cramer aussi ton relationnel avec ton seul gars qui tient la baraque depuis le début de l’été, c’est quand même fou », a-t-il posté sur X.

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Les prochains jours seront donc déterminants à l’OM. La relation entre Bruno Genesio et sa direction pourrait sérieusement se détériorer au fil des matchs. Le Classico OM-PSG du 20 septembre prochain au Vélodrome pourrait vite mettre le feu aux poudres. D’ici là, la tension monte d’un cran à Marseille.