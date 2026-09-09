ASSE : Le choix fort de Ian Cathro qui choque les supporters

Depuis l’arrivée de Ian Cathro, l’ASSE semble avoir modifié sa communication autour de l’équipe professionnelle. Depuis plusieurs semaines, les images des coulisses et de la vie du groupe se font plus rares, une évolution qui commence à faire réagir les supporters.

‎‎ASSE : Les coulisses des Verts deviennent plus discrètes

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‎‎Sur X, plusieurs supporters de l’ASSE ont remarqué la disparition progressive de certains contenus qui permettaient de suivre l’intimité du vestiaire. Les traditionnels formats « inside », très appréciés pour leur proximité avec les joueurs, apparaissent désormais moins régulièrement.‎

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‎Cette évolution coïncide avec l’arrivée de Ian Cathro, sans pour autant permettre d’établir un lien direct. Le technicien écossais pourrait-il avoir son mot à dire ? Impossible de l’affirmer à ce stade. Le club n’a, à notre connaissance, pas officiellement expliqué ce changement éditorial.

‎‎Une nouvelle méthode qui ne passe pas inaperçue

‎‎Les contenus publiés semblent davantage privilégier les résumés de matches et les réactions d’après-rencontre. Pour certains supporters, cette orientation réduit forcément la sensation d’entrer dans le quotidien du groupe.

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‎‎La question est d’autant plus observée que cette évolution intervient parallèlement à une autre décision concernant la publication du groupe avant les matches. Mais attention aux conclusions trop rapides : aucune déclaration de Ian Cathro ne permet aujourd’hui de lui attribuer personnellement cette nouvelle ligne de communication.

‎‎Le classement, lui, parle sans filtre

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‎‎Le contexte sportif relativise toutefois largement cette polémique. Sous les ordres de Cathro, les Verts ont réalisé un départ parfait en Ligue 2 avec 15 points pris sur 15 possibles. Une efficacité qui donne forcément un peu moins de poids aux interrogations périphériques.