Stade Rennais : Des nouvelles fraîches tombent pour Mousa Al-Tamari

Plus de peur que de mal pour Mousa Al-Tamari après sa sortie lors du choc entre le Stade Rennais et l’OM en Ligue 1. Le Jordanien se porte bien.

Stade Rennais : Franck Haise explique la sortie de Mousa Al-Tamari

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Le Stade Rennais a raflé les trois points face à Marseille (1-0). Mais les Rennais ont également perdu des plumes. Mousa Al-Tamari était contraint de sortir. Lancé à la mi-temps, l’attaquant a quitté le terrain avant le coup de sifflet final.

Après le match, Franck Haise s’est exprimé au micro de Ligue 1+. Satisfait du résultat, l’entraîneur rennais a salué la progression de son groupe. « C’est une victoire construite dans la durée. Marseille a de la qualité et on a dû mettre plus de choses…Pour battre cette équipe, il fallait mettre beaucoup d’ingrédients et on a réussi à faire la différence. Je crois que les joueurs ont fait une très bonne seconde mi-temps. Ce sont dix points, ça c’est sûr et c’est positif. Le premier clean sheet c’était une bonne idée de le faire ce soir. », a déclaré le coach.

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Interrogé sur le cas Al-Tamari, le technicien a expliqué son choix. Hésitant durant la semaine, l’entraîneur avait préféré titulariser Issa Soumaré. En seconde période, l’entrée du Jordanien a étiré le bloc marseillais et libéré des espaces au centre.

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Gêné par des vertiges répétés, l’attaquant a dû céder sa place. Franck Haise s’est montré rassurant pour la suite : l’état de santé du joueur s’est stabilisé dans les vestiaires. « Il avait un peu mal à la tête, il avait la tête qui tournait. On n’a pas le temps de perdre trop de temps dans le foot. Il fallait donc faire le changement. Je me suis compris avec lui, il m’a dit que ça allait, mais trente secondes après, il avait de nouveau la tête qui tournait », a-t-il expliqué.