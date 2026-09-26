Accueil - PSG mercato - Mercato : 74M€ pour Gonçalo Ramos, l’AC Milan en veut au PSG

L’AC Milan regrette déjà les 74 millions d’euros donné au PSG pour recruter Gonçalo Ramos lors du dernier mercato estival. Dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo a publiquement affiché ses doutes sur l’attaquant portugais.

Mercato : L’AC Milan arnaqué par le PSG pour Gonçalo Ramos ?

Cet été, le Paris Saint-Germain s’est illustré par sa capacité à vendre et à bien vendre. Surtout avec un Gonçalo Ramos transféré à l’AC Milan pour environ 74 millions d’euros, hors bonus. Mais pour le moment, l’attaquant de 25 ans n’arrive pas à justifier cet important investissement réalisé pour son transfert en Lombardie.

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Avec un seul but en six apparitions sous ses nouvelles couleurs, Gonçalo Ramos commence déjà à faire parler de lui. C’est le cas notamment de l’ancien international argentin, Hernan Crespo, qui commence sérieusement à douter de cette opération.

« Vu le montant dépensé pour son transfert, les supporters s’attendaient à un buteur hors pair, mais il n’a jamais été un finisseur infaillible. Allez voir les statistiques depuis le début de sa carrière et vous y trouverez toutes les réponses que vous cherchez. Lors de ses trois dernières saisons au PSG, Ramos a inscrit 53 buts en 131 apparitions. Cela signifie qu’il n’affiche pas une moyenne stratosphérique : même pas un but tous les deux matchs », déclare Hernan Crespo dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport.

Plus globalement, l’ancien avant-centre des Rossoneri rappelle que Gonçalo Ramos n’avait qu’un statut de remplaçant au Paris SG sous les ordres de Luis Enrique. « Bien qu’il ait toujours apporté une contribution appréciable, il n’a jamais été un titulaire indiscutable pour Luis Enrique dans l’équipe double championne d’Europe. C’est un excellent joueur, certes, mais on ne peut certainement pas le désigner comme un top joueur », ajoute l’entraîneur de l’Atlas FC au Mexique.

Gonçalo Ramos, un attaquant trop altruiste ?

Avec 57 km parcourus (environ 11,5 km par match), Gonçalo Ramos est le joueur de l’AC Milan et l’attaquant de Serie A qui a le plus couru lors des cinq dernières journées de championnat. Mais La Gazzetta dello Sport a rappelé ce samedi que le compatriote de Vitinha n’avait pas été recruté à prix d’or pour courir plus que les autres.

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« Courir ne suffit plus. Ramos bat le record de kilomètres, mais Milan a besoin de buts. Il est premier en termes de distance parcourue, mais il n’a pas tiré au but depuis quatre matchs et son dernier but remonte à celui marqué contre Venise (28 août). L’avant-centre du nouveau Milan, voué à l’attaque, ne fait même pas acte de présence dans la surface de réparation. Il court, se bat, dispute des duels et joue en relais, mais où sont passés les buts ? », interroge le journal italien.

Toutefois, la publication au papier rose a fait remarqué que si l’ancien joueur du Paris Saint-Germain ne marque plus, c’est aussi parce que son équipe ne le met pas dans les conditions optimales. Joueur au sens collectif très développé, l’ancien buteur du Benfica Lisbonne paie concrètement son altruisme et n’est pas mis dans de bonnes conditions pour faire trembler les filets.

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Le journal italien indique en effet que Ramos ne touche que 9% de ses ballons dans la surface de réparation adverse quand les autres buteurs de Serie A comme Lautaro Martinez (20%) ou Donyell Malen (29%) affichent des pourcentages bien plus élevés. Un sens du sacrifice qui ne paie pas.

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« Ramos échange des ballons avec ses coéquipiers dans les autres zones du terrain et court même pour couvrir en défense : tant de sacrifices au service des autres qui ne lui sont finalement pas rendus », explique le média sportif. Ruben Amorim trouvera-t-il la solution pour faire enfin briller son attaquant vedette ?