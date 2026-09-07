PSG : Doit-on s’inquiéter pour Achraf Hakimi ?

Le PSG traverse un début de saison 2026-2027 délicat et Achraf Hakimi est lui aussi sous pression après plusieurs prestations jugées insuffisantes. Le latéral marocain pourrait voir son statut fragilisé s’il ne parvient pas rapidement à retrouver son meilleur niveau.

‎PSG : Des performances peu rassurantes de Hakimi

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‎Le malaise autour d’Achraf Hakimi ne sort pas de nulle part. Après la défaite du PSG contre l’AS Monaco, malgré une domination parisienne très nette, le latéral droit apparaît lui aussi parmi les joueurs en difficulté dans ce début d’exercice. ‎

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Le constat est particulièrement sévère : le Marocain semble loin de ses standards habituels et ses dernières sorties sont décrites comme brouillonnes. Une situation inhabituelle pour un joueur qui occupe une place importante dans le dispositif parisien.

‎Luis Enrique commence-t-il à perdre patience ?

‎Un épisode récent vient surtout alimenter les interrogations. Dernier arrivé à l’entraînement la semaine dernière à une séance, Hakimi aurait reçu un accueil plutôt frais de la part de Luis Enrique. Le technicien espagnol aurait ainsi « gentiment » fait comprendre à son joueur que son comportement devait évoluer.

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‎Pour autant, rien ne permet d’affirmer qu’une mise à l’écart est imminente. Le risque évoqué est différent : si ses performances ne remontent pas, Achraf Hakimi pourrait à terme se retrouver sur le banc, voire dans les tribunes. C’est donc davantage un avertissement qu’une sanction déjà décidée.

‎Le problème dépasse largement le seul Hakimi

‎Cette situation intervient dans un contexte collectif compliqué. Le PSG s’est incliné contre Monaco alors que les hommes de Luis Enrique ont largement dominé les débats. L’efficacité et la solidité attendues ne sont donc pas encore au rendez-vous. ‎Le cas Lucas Digne illustre également les difficultés parisiennes.

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Non convoqué malgré la suspension de Nuno Mendes, le latéral gauche n’a pas été retenu alors qu’il n’était pourtant pas blessé. Luis Enrique a même préféré utiliser Warren Zaïre-Emery à ce poste, signe que la hiérarchie défensive peut encore évoluer.

‎Hakimi face à son premier véritable avertissement

‎Ce qui inquiète surtout, c’est la répétition. On parle de prestations brouillonnes sur les derniers mois et un manque de réussite, voire d’implication. Mais il faut rester prudent : l’international marocain reste l’un des hommes forts de Luis Enrique grâce à son activité remarquable notamment dans les remontées de balle dans les phases offensives.

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‎Achraf Hakimi conserve donc son avenir sportif entre ses pieds. La balle est désormais dans son camp, au sens propre comme au figuré. Une réaction rapide permettrait de dissiper les doutes ; dans le cas contraire, Luis Enrique pourrait être tenté de revoir ses choix. Après avoir multiplié les saisons sans un véritable remplaçant, l’usure pourrait aussi avoir raison du Madrilène.