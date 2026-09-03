Stade Rennais : Boulaye Dia envoie un message à Franck Haise  

Boulaye Dia est chaud pour faire trembler les filets au Stade Rennais. Le Lion de la Teranga envoie un message à son nouveau technicien Franck Haise.

Stade Rennais : Boulaye Dia débarque à Rennes en pleine forme

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Boulaye Dia pose ses valises en Bretagne. Prêté par la Lazio Rome avec option d’achat, l’attaquant sénégalais veut affoler les compteurs au Stade Rennais, selon ses premiers mots sur le site officiel du club. Tout s’est joué en un éclair. Le contact s’est noué juste avant la clôture du mercato, suivi d’un accord rapide avec la direction et le staff rennais.

Pour mûrir sa décision, Dia a sollicité son réseau. Il a d’abord sondé ses coéquipiers de sélection, Édouard Mendy et Alfred Gomis. Mais c’est surtout Benoît Costil, son ancien partenaire à la Salernitana, qui a définitivement fait basculer son choix. « On a parlé plus d’une heure », raconte l’avant-centre. Le gardien lui a vanté la ferveur locale, l’attachement de la ville et la passion des supporters. Cette discussion a conforté le joueur dans son estime pour Rennes.

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Cinq ans après son départ de Reims, l’international sénégalais retrouve la France. Il connaît déjà très bien le Roazhon Park pour y avoir souvent marqué en tant qu’adversaire, notamment en octobre 2019. Cette fois, c’est pour le public rennais qu’il compte faire trembler les filets.

Son passage à l’étranger lui a permis d’emmagasiner une solide expérience au plus haut niveau. Demi-finale de Ligue des Champions avec Villarreal sous Unai Emery, sacre à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal en 2022, parcours en Ligue Europa sous les couleurs de la Lazio.

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Stade Rennais : Franck Haise prépare du lourd cette saison

Plus mature et complet, il se décrit comme un attaquant moderne. La condition physique ne pose aucun problème. Titulaire lors de ses trois derniers matchs en Italie, le joueur se tient prêt pour le déplacement à Angers dès ce week-end. Séduit par les infrastructures modernes de la Piverdière, l’attaquant encore un message au coach Franck Haise : il est venu pour jouer et gagner.