Accueil - Stade Rennais - Stade Rennais : Thomasson regrette le manque de réalisme à Sturm Graz

Adrien Thomasson a pointé le manque d’efficacité du Stade Rennais après le nul (0-0) concédé mercredi 16 septembre lors de Sturm Graz-Rennes, de la première journée de la Ligue Europa. Le milieu breton, interrogé par Canal+ et cité par Foot Mercato, attend davantage de précision de son équipe devant le but.

Qu’a reproché Adrien Thomasson à ses coéquipiers ?

La suite après cette publicité

En Autriche, les joueurs de Franck Haise ont multiplié les tentatives sans réussir à inscrire un but valable. Une soirée frustrante pour l’ancien Lensois, qui a résumé le problème au micro du diffuseur : « J’espère qu’à l’avenir, on saura faire preuve de plus de justesse technique, d’être plus tueur devant le but parce [que] les occasions, je pense qu’on les a eues aujourd’hui. »

Les statistiques de ce Sturm Graz-Rennes lui donnent raison. D’après PKFoot, Rennes a tenté 23 tirs contre 7 pour les Autrichiens, dont 5 cadrés, avec 61 % de possession. Thomasson a même cru ouvrir le score, mais son but a été refusé après intervention de la VAR pour une main. De l’autre côté, une réalisation de Sturm Graz a été annulée pour hors-jeu avant la pause, et Brice Samba a dû s’interposer à plusieurs reprises.

À voir

Metz-ASSE : la préfecture de la Moselle interdit les fans stéphanois

Lire aussi : Stade Rennais : Haise vise le top 8 en Ligue Europa

Pourquoi le nul entre Sturm Graz et Rennes laisse-t-il des regrets ?

Le résultat n’a rien d’un échec pour Thomasson, qui juge que Rennes a montré de quoi nourrir des ambitions dans cette compétition. Il refuse pourtant de s’en contenter. « On ne va pas sauter au plafond parce qu’on a pris un point ici », a-t-il lancé sur Canal+, avant d’ajouter : « Pour moi, on était meilleur sur le terrain. » Le contenu rassure, le score beaucoup moins.

Le capitaine Brice Samba a tenu un discours proche en réclamant plus de tranchant dans les derniers mètres, tandis que Franck Haise a refusé de voir dans ce nul un signal d’alarme, selon les réactions compilées par Titres Presse.

Quand Rennes pourra-t-il se rattraper au calendrier de la Ligue Europa ?

Le Stade Rennais recevra l’OFI Crète le jeudi 15 octobre à 21h (Rennes-OFI Crète), pour la deuxième journée de la phase de ligue. Le programme se corsera ensuite avec un déplacement à la Juventus, le 22 octobre, puis la venue de l’Olympiakos le 5 novembre, d’après le calendrier relayé par Stade Rennais Online. Thomasson l’a rappelé : « Il faudra gagner à domicile pour valider ce nul en déplacement. »

Ce nul prolonge aussi une série pesante pour Franck Haise. L’entraîneur rennais reste sans victoire après 17 rencontres de Ligue Europa, dirigées avec le RC Lens, l’OGC Nice puis Rennes. Avant Graz, son bilan s’établissait à quatre nuls et douze défaites, selon Stade Rennais Online. Si les Bretons veulent atteindre le top 8 qu’ils visent, chaque occasion gâchée pourrait finir par compter.

À voir

PSG : Désiré Doué entre banc et prolongation, la vérité sur sa situation

Lire la suite sur le Stade Rennais :