Mercato: Francis Amuzu, l’OM versera-t-il les 250k euros ?

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Nous l’avions déjà annoncé : l’OM s’intéresse de très près à Francis Amuzu, ailier gauche belge du Grêmio Porto Alegre, en vue du prochain mercato hivernal. Les dirigeants marseillais butent sur les exigences salariales du joueur, qui réclamerait 250 000 euros par mois.

Mercato OM : Francis Amuzu orpet à rejoindre Marseille, mais…

Pour relancer une carrière qui peinait à atteindre ses objectifs sportifs, Francis Amuzu, natif d’Accra, n’avait pas hésité à tenter l’expérience sud-américaine, en l’occurrence au Brésil, où il s’est engagé avec le Grêmio Porto Alegre. Avec le club brésilien, il a disputé 77 matchs, au cours desquels il a même inscrit 13 buts.

C’est un joueur au statut de confirmé que les dirigeants brésiliens aimeraient garder dans leurs rangs, mais ils se heurtent à l’envie de ce dernier de retrouver l’Europe. La direction du Grêmio a beau enchaîner les offres salariales pour une nouvelle prolongation, Amuzu ne se décide pas et se montre dans le même temps sensible à l’intérêt de clubs européens comme Arsenal, l’OM et plusieurs formations turques.

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La direction de l’Olympique de Marseille voit dans ce dossier l’opportunité de recruter un joueur en fin de contrat, qui ne coûterait aucune indemnité de transfert à Frank McCourt. Les approches auprès des agents de l’ancien joueur d’Anderlecht butent pour le moment sur la question salariale. Le joueur espère toucher 250 000 euros par mois à son retour sur le Vieux Continent, alors que son club actuel lui en offre 180 000 pour prolonger.

Mercato : Arsenal à reculons

Arsenal n’a pas de problème financier dans ce dossier, mais plutôt un manque d’unanimité autour de ce profil. Même si les dirigeants du club anglais semblaient enthousiastes à l’idée d’engager l’international belge d’origine ghanéenne, certaines personnes au sein de la cellule de recrutement londonienne préféreraient avancer sur d’autres profils jugés plus attrayants, ce qui accroît la marge de manœuvre des Phocéens.

Le Belge n’a, de son côté, aucun problème avec l’idée de rejoindre l’OM, qui semble être sa deuxième priorité après Arsenal, alors que le club anglais n’a pas fait de lui une priorité. La seule limite qu’il refuse de franchir est d’ordre salarial, puisqu’il exige un salaire minimum de 250 000 euros. Si Grégory Lorenzi n’aura aucune indemnité à payer pour boucler ce transfert en janvier, le joueur étant libre en raison de la fin de son contrat, Frank McCourt lui a également demandé d’éviter de gonfler la masse salariale.

Selon les proches du joueur, le salaire est depuis le début le point d’achoppement de ce dossier. L’Olympique de Marseille lèvera-t-il le blocage à temps pour prendre une option sur le joueur ?

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