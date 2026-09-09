OM : Igor Paixao inquiète, Riolo tire la sonnette d’alarme !

Igor Paixao réalise un début de saison assez timide à l’Olympique de Marseille. Le consultant Daniel Riolo s’inquiète de sa situation et n’a pas caché son mécontentement.

OM : Daniel Riolo met la pression sur Igor Paixao

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L’Olympique de Marseille connait un début de saison décevant. La défaite face au Paris FC (2-3) a fait chuter l’OM à la 10e place du classement. C’est dans ce climat morose que l’attention se braque sur Igor Paixao. L’ailier brésilien était très attendu pour son retour à la compétition. Sauf qu’il est encore loin de ses standards habituels sur le terrain.

Étincelant et décisif – 12 buts inscrits – la saison dernière, Igor Paixao peine à retrouver un bon niveau de jeu en ce début d’exercice. Sa prestation terne face au Paris FC a été sanctionnée par un remplacement en seconde période. Cela n’a pas manqué de faire réagir les observateurs, à l’instar de Daniel Riolo.

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Le célèbre éditorialiste, sur les ondes de RMC Sport, a pointé du doigt le manque d’efficacité du joueur de 26 ans. Son transfert manqué à Sunderland semble avoir perturbé son esprit. « Je parle évidemment d’Igor Paixao. Contre le Paris FC, on n’a rien vu du tout. On ne va rien dire pour l’instant, mais dès la semaine prochaine il doit être le patron de l’attaque », a-t-il lancé.

Un sursaut d’orgueil tattendu face à Rennes

Même si Amine Gouiri porte l’animation offensive de l’OM avec 4 buts en trois matchs, Igor Paixao est désormais sommé de prendre ses responsabilités. Daniel Riolo et de nombreux supporters marseillais attendent un sursaut immédiat du Brésilien.

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Le choc de vendredi à Rennes promet d’être intense. L’ailier droit de l’Olympique de Marseille devra impérativement retrouver son tranchant pour guider les siens vers la victoire. Ce sera aussi l’occasion faire taire les critiques formulées à son encontre.