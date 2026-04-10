‎OM-Metz : Succès décisif 3-1, Marseille respire enfin

Sous pression après son revers face à l’AS Monaco, l’OM a répondu avec caractère en dominant vendredi soir le FC Metz (3-1). Une victoire précieuse qui relance la machine olympienne et redonne de l’air dans la course au podium de Ligue 1.

‎‎OM-Metz : Une entame tranchante qui donne le ton

‎Marseille n’a pas attendu pour imposer son rythme. Dès les premières minutes, les hommes d’Habib Beye ont pressé haut, profitant des largesses messines pour créer le danger. Cette domination s’est concrétisée grâce à Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’une frappe limpide dans la lucarne après un contre éclair (1-0, 13e).

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‎Dans son sillage, Mason Greenwood a constamment déstabilisé la défense adverse. L’OM aurait pu faire le break avant la pause, mais un manque de précision dans le dernier geste a maintenu le FC Metz en vie, malgré une nette supériorité technique des Phocéens.

‎Un second acte fou et des frayeurs évitables

‎Au retour des vestiaires, Marseille a rapidement creusé l’écart grâce à Igor Paixao, parfaitement lancé par Greenwood, qui a ajusté le gardien d’un ballon piqué subtil (2-0, 48e). Mais la réponse messine a été immédiate : Tsitaichvili a réduit la marque dans la foulée (2-1, 49e), profitant d’un moment de flottement défensif.

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‎Ce passage illustre l’un des maux persistants de l’OM cette saison : une incapacité à tuer les matches sereinement. Malgré une maîtrise globale, chaque relâchement se paie cash, ce qui oblige l’équipe à rester sous tension jusqu’au bout.

‎Traoré libère un Vélodrome sous pression

‎Dans une fin de match tendue, l’Olympique de Marseille a continué de pousser sans parvenir à conclure. Il a fallu attendre le temps additionnel pour voir Hamed Junior Traoré sceller définitivement le succès, bien servi par Amine Gouiri (3-1, 90+3e). Marseille s’impose 3-1 grâce aux buts d’Aubameyang (13e), Paixao (48e) et Traoré (90+3e), contre une réalisation de Tsitaichvili (49e).

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‎Au-delà du score, ce succès offre une bouffée d’oxygène au club phocéen, qui retrouve provisoirement le podium. Mais pour viser plus haut, l’OM devra apprendre à gérer ses temps faibles avec plus de maturité, un détail qui, à ce niveau, fait toute la différence entre ambition et confirmation.