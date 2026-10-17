Accueil - Mercato ASSE - Red Star-ASSE : Bauer s’offre un nouveau décor pour le choc

L’ASSE se déplace sur la pelouse du Red Star ce samedi à 20 heures, pour la neuvième journée de Ligue 2, dans un duel entre les deux premiers du classement. Cette affiche sera également marquée par l’ouverture annoncée de la nouvelle tribune Nord du stade Bauer, où le kop audonien prendra ses quartiers.

Red Star-ASSE : Bauer inaugure une nouvelle tribune pour le choc

L’ASSE ne sera pas la seule attraction de la soirée à Saint-Ouen. Sur ses réseaux sociaux, le Red Star a annoncé l’ouverture de sa nouvelle tribune Nord au Stade Bauer, après plusieurs semaines d’attente liées aux travaux et aux démarches d’homologation. Le club a accompagné cette annonce de photographies, qui illustrent la transformation des installations, avec une légende évocatrice : « Avant/après… et bientôt avec vous ».

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Le message est sans ambiguïté : « Rendez-vous samedi pour l’ouverture de la tribune Nord ! » Les supporters audoniens pourront ainsi découvrir cet espace rénové à l’occasion d’une rencontre dont l’enjeu sportif promet déjà une atmosphère électrique. Pour le club francilien, cette inauguration représente une étape importante dans la modernisation de Bauer, un stade dont l’identité populaire demeure profondément ancrée dans son histoire.

Le kop audonien change de tribune et de repères

Cette ouverture entraînera également une modification importante dans l’organisation des supporters. Le kop du Red Star, qui occupait la saison dernière les blocs E et F de la tribune Est, sera désormais installé en tribune Nord, dans la catégorie 4.

Un changement qui devrait redessiner la configuration des encouragements et donner une nouvelle dimension aux chants des fidèles audoniens. Ce déménagement était attendu depuis plusieurs semaines. Initialement envisagée pour la réception de Metz, le 14 septembre, l’ouverture avait été retardée par le calendrier des validations nécessaires.

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Le club avait alors fixé comme nouvel objectif la venue de Saint-Étienne, sous réserve de l’homologation. L’annonce officielle confirme désormais le rendez-vous donné au public, même si les détails techniques complets de cette nouvelle installation ne sont pas précisés.

Saint- Etienne défend son fauteuil dans une ambiance annoncée brûlante

Plus que cette inauguration, l’affiche oppose deux prétendants directs à la montée. Avant cette neuvième journée, l’AS Saint-Etienne compte 19 points, contre 17 pour le Red Star. Les hommes de l’entraîneur stéphanois Ian Cathro abordent donc ce déplacement avec deux longueurs d’avance sur leur poursuivant immédiat.

Les Verts ont retrouvé le sourire en dominant Rodez (2-0) lors de leur dernière sortie à Geoffroy-Guichard. Une victoire à Bauer leur permettrait de creuser l’écart à cinq points, tandis qu’une défaite donnerait au Red Star l’occasion de passer devant eux. Comme si l’enjeu ne suffisait pas, le club audonien prévoit également un hommage à Jules Rimet, avec un écusson spécial sur le maillot.

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Entre nouvelle tribune, kop relocalisé et bataille pour la première place, Bauer s’apprête à vivre une soirée particulière. Pour l’ASSE, il faudra toutefois éviter de se laisser impressionner par le décor. Dans ce choc, les points pèseront bien plus lourd que les gradins flambant neufs.