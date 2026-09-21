Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Pourquoi Ian Cathro a sacrifié Davitashvili à Metz

L’ASSE a choisi de débuter sans Zuriko Davitashvili samedi à Metz. Ian Cathro a préféré installer Thierno Ballo sur le côté gauche. Un choix fort que l’Ecossais a expliqué en conférence de presse.

ASSE : Pourquoi Ian Cathro a-t-il laissé Davitashvili sur le banc ?

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Le choix de Ian Cathro a forcément interpellé au moment de découvrir la composition stéphanoise à Saint-Symphorien. Davitashvili, habituellement précieux dans l’animation offensive, débutait la rencontre parmi les remplaçants, tandis que Thierno Ballo était chargé d’occuper le flanc gauche. Un choix assumé comme le rapporte EVECT.

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Ian Cathro n’a pas présenté cette décision comme une mise à l’écart du Géorgien. Son raisonnement reposait plutôt sur les caractéristiques différentes des deux joueurs. « Dans cette position ce soir, nous avions deux joueurs différents avec deux profils différents », a expliqué le technicien, avant de préciser que Ballo offrait davantage de solutions pour attaquer la profondeur.

À quel moment Davitashvili devait-il réellement entrer ?

Le scénario du match a ensuite donné raison au plan imaginé par Ian Cathro sur un autre aspect. Lorsque l’ASSE a commencé à davantage contrôler le ballon, Metz a reculé et les espaces dans les derniers mètres se sont réduits. Le profil de Davitashvili devenait alors plus adapté à cette configuration.

Le Géorgien a remplacé Ballo à la 58e minute. Quelques minutes plus tard, les Stéphanois ont trouvé l’ouverture par Kévin Pedro, avant qu’Augustine Boakye ne double la mise quatre minutes après. Le timing était donc particulièrement parlant. Ian Cathro l’a résumé ainsi : « c’était le moment idéal pour faire entrer Davitashvili sur le terrain ».

Son entrée change-t-elle réellement la lecture du match ?

L’apport de Davitashvili ne s’est pas limité à une simple présence supplémentaire sur le terrain. L’ailier géorgien a immédiatement participé aux offensives stéphanoises et s’est notamment procuré une occasion à la 63e minute, quelques instants avant l’ouverture du score.

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Ian Cathro a d’ailleurs salué cette contribution après le coup de sifflet final. L’Ecossais « trouve qu’il a fait une très bonne entrée, il a eu un impact très positif sur le match. Ça a dynamisé le rythme du match et notre côté gauche.» Une reconnaissance importante, surtout après une décision qui pouvait initialement être interprétée comme une sanction sportive.

Le choix de Cathro annonce-t-il une nouvelle concurrence offensive ?

Il serait toutefois prématuré d’en déduire que Davitashvili a perdu sa place. Le discours de Ian Cathro va plutôt dans le sens d’une utilisation différente des ressources offensives en fonction des adversaires et de la physionomie des rencontres. Le technicien l’a clairement assumé : « On a deux joueurs qui peuvent amener beaucoup à cette équipe, dans des styles différents.»

Le contexte statistique de cette rencontre apporte un élément supplémentaire. L’ASSE a mené 2-0 grâce à Pedro et Boakye avant de voir Metz revenir dans les dernières minutes, avec des buts de Mbodji à la 79e puis Deminguet à la 89e. Malgré ce scénario cruel, les Verts ont conservé la première place de Ligue 2 après sept journées.

Davitashvili sacrifié… ou simplement réservé pour le bon moment ?

Les faits montrent surtout que Ian Cathro a privilégié un profil différent au coup d’envoi avant d’utiliser Davitashvili lorsque le match exigeait davantage de créativité dans les espaces resserrés. Le véritable enseignement se trouve peut-être là. L’ASSE dispose de plusieurs solutions offensives et son entraîneur semble vouloir les exploiter selon les circonstances plutôt que d’établir une hiérarchie immuable.

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Davitashvili a répondu sur le terrain, mais le spectaculaire retour messin, avec deux buts encaissés après l’heure de jeu, rappelle aussi que le problème stéphanois de cette soirée ne se situait pas uniquement dans le choix du titulaire sur l’aile.

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