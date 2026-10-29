Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Ian Cathro dévoile son ambition élevée à Saint-Etienne

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Le nouvel entraîneur de l’ASSE a encore lâché une information capitale sur l’équipe qu’il est en train de bâtir. Son projet de jeu est construit sur le long terme, selon ses confidences.

Le coach de l’ASSE travaille sur la progression de son équipe

Ian Cathro a signé à l’ASSE en juillet 2026 pour seulement deux saisons, soit jusqu’à la fin de 2028. Il a entamé sa première saison sur le banc des Verts avec une ambition très élevée. Le technicien écossais veut ramener le club en Ligue 1 à la fin de l’exercice 2026-2027.

Parallèlement à cet objectif, qui est aussi celui de Kilmer Sports Ventures, il essaie de mettre en place un projet de jeu qui permettra à l’équipe de se maintenir durablement dans l’élite. Chaque fois que le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne intervient en conférence de presse, il rappelle qu’il travaille sur la progression de son équipe.

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La semaine dernière, il a laissé entendre qu’il n’était pas venu dans le Forez pour écrire l’histoire du club en deuxième division. « Si je dois entrer dans l’histoire de ce club, j’espère que ce ne sera pas pour quelque chose qui sera réalisé en Ligue 2 », a-t-il déclaré.

Cathro : « Ce qu’on essaie de construire va au-delà de cette saison »

Ce jeudi, il a encore insisté sur le projet à long terme pour redonner des couleurs aux Verts. « Comme je l’ai déjà dit par le passé, ce qu’on essaie de construire dépasse les 34 matchs de championnat qu’on va jouer cette saison. On veut être une équipe qui grandit, qui évolue et qui va changer », a indiqué Ian Cathro.

« Ce qu’on fait, c’est quelque chose qui va dépasser cette saison. On a de grandes ambitions, c’est ce qui nous amène aussi à être très concentrés, très déterminés chaque jour et ce qui va nous amener à progresser », a-t-il poursuivi.

L’Ecossais débarque du Portugal et domine la Ligue 2

L’ancien entraîneur d’Estoril Praia, au Portugal, découvre certes le championnat de France cette saison, mais il n’a pas eu besoin d’une première saison d’adaptation. Il a immédiatement marqué son territoire. Après 10 journées, l’ASSE domine la Ligue 2 grâce à ses huit victoires et à un match nul, contre une seule défaite.

Elle est leader avec 25 points, 23 buts marqués et seulement 8 encaissés. Soit 2,5 points glanés par match et une moyenne de 2,3 buts inscrits par journée. Elle possède la meilleure attaque et la troisième meilleure défense du championnat.

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L’équipe de Ian Cathro n’est pas seulement efficace et solide : elle produit également un jeu plaisant et dégage une certaine cohésion ainsi que de la sérénité.

Saint-Etienne : La montée directe en Ligue 1 en ligne de mire

Il reste certes encore 24 journées pour boucler la saison, mais les performances et la confiance affichées par les Verts ne laissent guère de place au doute quant à leur capacité à terminer à l’une des deux premières places du championnat. Ce qui est synonyme de montée directe en Ligue 1, sans passer par les play-offs et les barrages.

Pour rappel, l’AS Saint-Etienne de Philippe Montanier avait terminé à la troisième place la saison dernière. Elle avait éliminé Rodez lors du play-off 2, avant d’échouer en barrage contre l’OGC Nice.

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