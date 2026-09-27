PSG : João Neves arrivé blessé au Portugal, Jorge Jesus rassure

João Neves a rejoint le rassemblement du Portugal avec un problème physique qui a conduit Jorge Jesus à le ménager contre le Pays de Galles. Le sélectionneur portugais s’est montré rassurant et prévoit de faire jouer le milieu du PSG face à la Norvège, dimanche.

Pourquoi João Neves n’a-t-il pas débuté contre le Pays de Galles ?

Le cas de João Neves a rapidement attiré l’attention au sein de la sélection portugaise. Pour sa première rencontre à la tête du Portugal, Jorge Jesus n’a pas titularisé le milieu parisien face au Pays de Galles, jeudi 24 septembre. Le Portugal s’est finalement imposé 1-0 grâce à un but de João Félix, tandis que Neves est entré dans les dernières secondes de la rencontre.

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La raison de cette gestion était donc médicale. Selon les explications données par Jorge Jesus en conférence de presse, le joueur de 21 ans est arrivé au rassemblement avec un souci physique en provenance du PSG. Le sélectionneur a expliqué que le milieu avait passé une IRM avant que soit prise la décision de ne pas le faire débuter.

Que dit exactement Jorge Jesus sur l’état de João Neves ?

Le discours du sélectionneur portugais se veut plutôt rassurant. Jorge Jesus n’a pas évoqué une indisponibilité longue et a même annoncé son intention de compter rapidement sur le Parisien. « Il est arrivé du PSG avec un problème. Je lui ai parlé et il a passé une IRM », a expliqué le technicien portugais, avant de préciser sa décision concernant la rencontre face au Pays de Galles.

« Je ne te ferai pas jouer ce match-là, mais je te ferai jouer contre la Norvège », a expliqué le sélectionneur du Portugal. Cette déclaration apporte une première indication importante. A ce stade, la blessure ne semble pas remettre en cause la présence de João Neves pour le prochain rendez-vous international. Le Portugal doit affronter la Norvège dimanche à Oslo. Jorge Jesus a donc choisi la prudence plutôt que de prendre un risque dès son premier match sur le banc.

João Neves pourra-t-il réellement jouer contre la Norvège ?

La prudence reste néanmoins de mise. Une IRM a bien été réalisée, mais les données disponibles ne précisent ni la nature exacte de la blessure, ni sa localisation, ni sa gravité. Mais du côté du Paris Saint-Germain, les propos rassurants de Jorge Jesus ont valeur de diagnostic médical.

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Le contexte invite à l’optimisme. Le sélectionneur portugais a clairement annoncé son intention d’utiliser le joueur contre la Norvège, alors que le Portugal devra également composer avec l’absence de Bruno Fernandes. Pour João Neves, cette rencontre pourrait donc devenir un véritable test grandeur nature après quelques jours de surveillance.

La situation est d’autant plus scrutée que le milieu parisien est devenu un élément important du dispositif portugais et du club francilien, double champion d’Europe. Il faisait partie du groupe convoqué par Jorge Jesus avec ses coéquipiers du PSG Nuno Mendes et Vitinha.

Pourquoi cette alerte concerne-t-elle aussi directement le PSG ?

Pour Paris, chaque information concernant l’état physique de João Neves mérite évidemment une attention particulière. Arrivé du Benfica en août 2024, le Portugais s’est engagé initialement jusqu’en 2029 avant de prolonger son contrat jusqu’en 2030 en février 2026. Son importance sportive explique aussi l’intérêt porté à cette alerte.

Le PSG présente désormais João Neves comme un milieu de terrain installé parmi les éléments majeurs de son effectif. Luis Campos avait d’ailleurs récemment souligné sa progression et sa capacité d’adaptation, décrivant le Portugais comme « un garçon exceptionnel, très intelligent, capable de prendre d’excellentes décisions et, surtout, un combattant ».

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Le message envoyé depuis le Portugal est donc plutôt rassurant, sans pour autant autoriser un excès de confiance. Après une première rencontre gérée avec précaution, le prochain rendez-vous face à la Norvège permettra surtout de vérifier si João Neves peut retrouver une activité normale sans réaction physique. Pour le PSG comme pour la Seleção, le véritable soulagement viendra surtout lorsque le milieu parisien aura passé ce test sans encombre.