PSG : La révélation surprise de João Neves sur sa prolongation

‎Le PSG a officialisé la prolongation de João Neves, désormais lié au club parisien jusqu’en 2031. Mais après la défaite contre l’AS Monaco, le milieu portugais a révélé que son nouveau contrat avait en réalité été signé près d’un an auparavant.

‎PSG : Un secret bien gardé au cœur du projet parisien

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‎L’annonce du PSG avait de quoi surprendre. Le club de la capitale a officialisé plusieurs prolongations, dont celle de João Neves, mais le principal intéressé a ensuite dévoilé une information inattendue sur les circonstances de son nouveau bail. Une discrétion remarquable autour d’un dossier pourtant majeur.

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‎En zone mixte après PSG-Monaco, le Portugais n’a d’ailleurs pas entretenu le mystère. « Ma prolongation, je suis très content. Ça fait presque un an que j’ai prolongé mon contrat donc je suis très content », a-t-il expliqué. Une petite phrase, presque anodine, qui change complètement la lecture de l’annonce parisienne.

‎João Neves met les choses au clair

‎Le contexte rend cette révélation encore plus savoureuse. Alors que le PSG venait de s’incliner 2-1 face à l’AS Monaco, les questions portaient naturellement sur cette prolongation fraîchement officialisée. João Neves a alors confirmé que l’accord n’était absolument pas récent.

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‎Le joueur de 21 ans était donc engagé depuis plusieurs mois dans la durée avec Paris, sans que cette information ne filtre publiquement. Le PSG a ainsi réussi à conserver le secret autour d’un élément important de son projet sportif. Dans le football moderne, où la moindre signature fuit parfois avant même que le stylo ne touche le papier, la performance mérite d’être soulignée.

‎De Benfica à Paris, une ascension express

‎João Neves avait rejoint le PSG à l’été 2024 en provenance du Benfica, avec un premier contrat courant jusqu’en 2029. En deux saisons, son importance a considérablement grandi. Son activité, son intensité et sa capacité à récupérer puis utiliser proprement le ballon en ont fait une pièce importante du milieu parisien.

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‎Les chiffres racontent également une ascension rapide : 100 apparitions, 14 buts et 14 passes décisives avec Paris. À cela s’ajoutent deux Ligues des champions, deux titres de champion de France et une Coupe de France sur la période. Son nouveau contrat jusqu’en 2031 traduit donc autant la confiance du PSG que la place prise par le Portugais.

‎Un engagement qui en dit long sur l’avenir

‎Cette prolongation dépasse ainsi la simple question contractuelle. À seulement 21 ans, João Neves possède déjà une expérience considérable et reste encore au début de son parcours parisien. Le PSG verrouille donc un joueur appelé à occuper une place importante dans son milieu sur plusieurs années. Son parcours international renforce cette impression.

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‎Vainqueur de la Ligue des Nations 2025 avec le Portugal et présent à la Coupe du monde 2026, il poursuit une progression fulgurante. Sa 19e place au Ballon d’Or 2025 et sa présence dans l’équipe type de Ligue 1 2024-2025 illustrent également cette reconnaissance. Une chose est certaine : João Neves avait déjà signé pour durer à Paris. Le public vient simplement de l’apprendre.