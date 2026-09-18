Accueil - PSG - Mercato PSG : Campos rêve de Vasilije Novicic pour cet hiver

À peine le mercato d’été refermé, le PSG pense déjà à de nouveaux dossiers en vue de la prochaine fenêtre de recrutement de l’hiver. s transferts. D’après Zone90, Luis Campos aurait activé la piste menant à Vasilije Novicic, milieu de terrain du FK IMT Belgrade, en Serbie.

Mercato : Vasilije Novicic dans le viseur du PSG pour cet hiver ?

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Luis Campos prépare déjà ses coups à l’avance. D’après les informations relayées par le compte Twitter Zone90, le Paris Sain-Germain serait positionné sur le dossier Vasilije Novicic. International serbe U19, le joueur de 18 ans commence à faire parler de lui sous les couleurs de l’IMT Belgrade.

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Malgré un contrat courant jusqu’en juin jusqu’en 2031, Novicic n’est pas officiellement sur le marché, sauf si une belle offre arrive sur la table des négociations. Selon le média sportif, les dirigeants du club serbe ne fermeraient pas totalement la porte à un départ dès cet hiver. Informé sur la situation du jeune milieu de terrain, le conseiller sportif du PSG aurait activé ses réseaux afin de devancer toute concurrence dans ce dossier.

Jeune, prometteur, perfectible, avec une réelle marge de progression, le natif de Kosovska Mitrovica possède le profil parfait pour s’intégrer dans le PSG de Luis Enrique. Luis Campos serait donc déjà passé à l’action avec des premiers contacts noués autour de Vasilije Novicic. L’idée du direction sportif parisien serait de prendre une longueur d’avance avant que la concurrence ne débarque.

Des statistiques intéressantes pour le Paris SG ?

Malgré son jeune âge, Vasilije Novicic commence déjà à se montrer décisif avec son club. Depuis le début de la saison, le milieu serbe compte neuf apparitions. Il a inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives en 9 matchs. Ces performances pourraient renforcer l’intérêt du PSG pour le jeune talent.

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Paris devra toutefois agir rapidement pour éviter une concurrence accrue. Le mercato hivernal pourrait ainsi représenter une opportunité idéale pour boucler cette opération. Luis Campos n’a jamais caché son goût pour les talents à polir, ceux qui peuvent grandir vite dans un environnement plus exigeant. Et Novicic rentrerait pile dans cette case. Si d’autres clubs se mettent sur les rangs, la bataille pourrait vite se tendre.

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Et dans ce cas, le prochain mercato d’hiver pourrait bien devenir l’occasion idéale pour le Paris Saint-Germain de frapper un premier coup sur ce milieu de terrain, considéré comme l’un des grands espoirs du football serbe. Reste maintenant à voir jusqu’où le dossier peut aller.