Mercato PSG : Lucas Chevalier brutalement chassé du Paris SG

Totalement ignoré par Luis Enrique depuis bientôt un an, Lucas Chevalier a tout de même fait le choix de rester au PSG lors du dernier mercato estival. Un choix qu’Emmanuel Petit ne comprend pas du tout.

Emmanuel Petit demande à Lucas Chevalier de quitter le PSG

Après son premier sacre européen, le PSG a décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma pour faire venir Lucas Chevalier. Arrivé à l’été 2025 contre un chèque de 55 millions d’euros, bonus compris, l’ancien gardien de but du LOSC n’a pas réussir à saisir sa chance. Et depuis que Luis Enrique a donné une occasion à Matvey Safonov, le portier russe n’a plus jamais quitté les buts parisiens.

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Au point, où l’entraîneur parisien ne semble même plus être considérer Chevalier comme une option crédible. Malgré tout, l’international français n’a pas souhaité changer d’air l’été dernier, préférant se donner une seconde chance au Paris Saint-Germain, alors que son nom était associé à plusieurs clubs européens.

Cependant, Emmanuel Petit pense que le portier de 24 ans doit se faire une raison et quitter rapidement le Paris Saint-Germain afin de rebondir ailleurs. Sur les antennes de RMC, l’ancien milieu de terrain de Chelsea et de l’équipe de France a parlé sans langue de bois à Lucas Chevalier.

« C’est une évidence. Quand tu es un sportif de haut niveau, tu es un compétiteur et tu veux jouer. Tu ne peux pas te satisfaire d’être une doublure à vie. La pression était trop grande pour lui. Il ne s’était pas préparé sur le plan mental à affronter les challenges du PSG. Le poste de gardien est particulier. (…) Luis Enrique ne lui laisse aucune miette. Il a perdu sa place en équipe de France et il doit rejouer pour reprendre son destin en main.

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Lucas Chevalier doit absolument rejouer ! Il doit partir. Et je ne comprends pas qu’il soit encore dans l’effectif. Safonov a des jokers et sera toujours dans les buts », a déclaré le Champion du monde 1998. Et justement, si la situation n’évolue pas, la question d’un départ se posera à nouveau cet hiver.

Lucas Chevalier ouvre la porte à un départ pour janvier

Lucas Chevalier en a assez. Recruté pour succéder à Donnarumma, le gardien français n’a jamais réussi à détrôner Matvey Safonov, numéro un indiscutable depuis presque un an au Paris Saint-Germain. Selon L’Equipe, l’ancien Lillois pense désormais à une porte de sortie dès janvier.

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L’enjeu sportif est là, concret. Chevalier ne peut pas se permettre une saison blanche, surtout au moment, où Zinédine Zidane arrête ses choix pour l’équipe de France. Il avait pourtant décidé de rester cet été après un échange avec Luis Enrique.

Mais les semaines passent, la situation ne bouge pas, et le marché d’hiver commence à lui paraître une issue logique. Du côté de la direction parisienne, on connaît les envies du joueur, mais on temporise.

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« C’est trop tôt. On ne sait pas ce qu’il peut se passer dans les deux prochains mois », glisse une source interne au quotidien sportif. Luis Enrique a déjà refusé de conserver Zion Suzuki cet été et n’entend pas débuter la deuxième partie de saison avec un seul gardien disponible. Chevalier est coincé et pourrait attendre la fin de saison pour partir.