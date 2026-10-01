Accueil - Foot Français - OM : La Juventus n’est pas seule sur le dossier Hojbjerg

L’avenir de Pierre-Emile Hojbjerg pourrait bien s’écrire en Italie. La Juventus Turin n’est désormais plus seule sur les traces du milieu de terrain de l’OM. La Fiorentina s’invite dans la danse.

Mercato OM : Pierre-Emile Hojbjerg entre tensions et convoitises

Pierre-Emile Hojbjerg avait fait parler de lui cet été en refusant de rejoindre Newcastle. De l’eau a coulé depuis lors sous les ponts. Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a retrouvé une place prépondérante dans le vestiaire comme l’indique Foot Mercato. L’international danois anime néanmoins l’actualité marseillaise pour ses prises de parole en sélection.

Pierre-Emille Hojbjerg était récemment au cœur d’une vive polémique au Danemark suite à la défaire contre la Norvège (3-2). Ses critiques publiques concernant son association avec Morten Hjulmand ont provoqué un véritable tollé médiatique. Au point où le capitaine danois a rapidement présenté ses excuses.

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Pierre-Emille Hojbjerg déclara : « je suis humain. Une personne qui aime l’équipe nationale. Quand je suis déçu par une défaite (…) les émotions se mélangent. Et je dis des choses sans réfléchir ». Cette parenthèse internationale vient couronner des semaines déjà compliques à l’OM.

La Juventus et la Fiorentina en embuscade pour son transfert

Il faut dire que Pierre-Emille Hojbjerg avait provoqué l’ire de Frank McCourt en repoussant l’offre des Magpies. Ce revirement avait mis la direction marseillaise dans tous ses états. Le propriétaire du club phocéen et ses collaborateurs l’avaient même sanctionné en lui retirant le brassard de capitaine.

Le milieu de 31 ans a depuis retrouvé la confiance de son entraîneur Bruno Genesio. Il a été aligné à six reprises cette saison. Preuve qu’il reste un pion essentiel à l’OM. La question qui intrigue bon nombre d’observateurs et supporters de savoir si cette union perdurera. Car les solides prestations du joueur ont ravivé l’intérêt de ses prétendants.

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La Juventus Turin n’a absolument pas abdiqué pour son transfert. La Gazzetta dello Sport assure que la Vieille Dame a fait du Danois sa grande priorité pour renforcer son milieu de terrain dès cet hiver. Les Bianconeri restent persuadés qu’ils ont de réelles cartes à jouer pour s’offrir Hojbjerg en janvier 2027. Sachant que la direction de l’OM ne ferme pas totalement la porte à son départ.

Un chèque de 15 millions d’euros attendu

La formation turinoise n’est cependant pas seule sur ce dossier. Elle devra composer avec une féroce concurrence. La Fiorentina suit également de très près la situation de Pierre-Emile Hojbjerg. La Viola surveille attentivement l’évolution du dossier et pourrait damer le pion aux Bianconeri cet été.

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L’ancien joueur des Spurs est sous contrat jusqu’en juin 2028. Il conserve une belle côte de l’autre côté des Alpes. Sa valeur marchande est estimée à 15 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt. Ce prix n’effraie pas ses prétendants italiens. Le prochain mercato hivernal promet déjà d’être particulièrement mouvementé à l’OM.