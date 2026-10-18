mercato OM : Santiago Hezze, option prioritaire de l’été prochain

L’OM s’intéresse à Santiago Hezze, milieu défensif argentin de l’Olympiakos, en vue d’un prochain mercato. Auteur de l’unique but lors de la victoire grecque au Vélodrome en Ligue Europa, le joueur de 24 ans figure parmi les pistes étudiées par les dirigeants marseillais, même si les contraintes financières du club compliquent une éventuelle opération.

Mercato OM : Santiago Hezze, un bourreau européen qui a marqué des points au Vélodrome

L’OM n’a pas seulement perdu un match de Ligue Europa face à l’Olympiakos. Il a aussi vu surgir le nom d’un joueur qui pourrait l’intéresser sur le marché des transferts. Selon Ekrem Konur, Santiago Hezze serait une « option prioritaire » pour Marseille en vue d’un prochain mercato.

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Le milieu défensif argentin a justement puni les Olympiens en signant l’unique but de la rencontre remportée par les Grecs au Vélodrome. Cette défaite 0-1 fait suite à un premier revers européen contre le Besiktas (1-4). Le bilan marseillais inquiète. Et la prestation de Hezze a pu retenir l’attention de la cellule de recrutement.

À 24 ans, l’Argentin affiche un profil de récupérateur, solide dans les duels et utile à l’équilibre de son équipe. Son efficacité dans un match aussi serré pèse forcément sur son dossier, même si un seul but ne dit pas tout d’un joueur.

Santiago Hezze, un Argentin déjà bien installé au Pirée

Arrivé à l’Olympiakos à l’été 2023 depuis le club argentin de Huracán, Santiago Hezze a pris peu à peu ses marques dans le football grec. Avec le club du Pirée, il a disputé 142 rencontres toutes compétitions confondues, dont 9 en Ligue des champions et 17 en Ligue Europa. C’est un vrai bagage pour un joueur qui n’a pas encore atteint son pic.

Cette connaissance des joutes européennes peut séduire l’OM, qui veut bâtir un effectif à la hauteur de la Ligue 1 et des rendez-vous continentaux. Pour l’heure, le club phocéen se limite à un intérêt pour le jeune argentin qu’il continuera de suivre tout au long de la saison. L’objectif est de maintenir le cap afin d’étudier la possibilité d’engager les négociations dans le cadre d’un éventuel transfert.

Le mur financier marseillais menace de refermer la porte

L’obstacle principal se trouve moins sur la pelouse que dans les comptes. Hezze est estimé à 14 millions d’euros, ce qui fait de lui l’un des joueurs les plus cotés de l’effectif grec. Cette valeur ne correspond pas forcément au prix que réclamerait l’Olympiakos.

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Un contrat en cours, les exigences du club et la possible présence d’autres prétendants pourraient compliquer une éventuelle négociation. Le calendrier pose un autre problème. Marseille ne pourrait pas recruter en janvier 2027, après un mercato estival marqué par plusieurs ventes et bouclé sans renfort.

Face à cette contrainte, le dossier Santiago Hezze concernerait plutôt l’été suivant que l’hiver. Pour la direction de Frank McCourt, il faudrait alors accorder ambitions sportives et marges budgétaires. L’OM peut aimer le profil de l’Argentin, mais l’intérêt ne règle ni le financement ni la faisabilité.

Un dossier à préparer pour l’été 2027

Santiago Hezze pourrait renforcer l’entrejeu marseillais. Son vécu européen, son âge et son rôle à l’Olympiakos dessinent un joueur déjà rodé, loin du pari à l’aveugle. Mais encore faut-il que les besoins sportifs du club collent à ses qualités, et qu’une opération de cette taille rentre dans les limites fixées par les dirigeants.

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Le statut d’« option prioritaire » donné par Ekrem Konur traduit un intérêt du club phocéen. Si Marseille veut vraiment avancer, l’été 2027 offrirait une fenêtre plus réaliste. D’ici là, d’autres clubs pourraient se positionner, et les dirigeants olympiens devront clarifier leurs moyens. Après avoir puni l’OM en Europe, Hezze reste donc un nom à suivre au mercato, sans garantie de le voir débarquer sur la Canebière.