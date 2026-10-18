Angers – OM : Genesio sort deux grosses surprises, les compos

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L’OM se déplace à Angers ce dimanche à 15 heures pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Bruno Genesio a fait deux choix forts dans sa composition d’équipe.
Angers – OM : Kamissoko titulaire, Weah de retour
Après avoir mis fin à une série de quatre défaites en championnat face à l’ES Troyes AC, l’OM a replongé jeudi en Ligue Europa contre l’Olympiakos (0-1). Quatorzième de Ligue 1 avant de rencontrer le SCOA ce dimanche, l’OM est déjà dos au mur.
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Après une victoire en championnat la semaine passée à Troyes, les hommes de Bruno Genesio pourraient bien repartir vers la zone rouge en cas de contre-performance en terre angevine. Contre la bande à Stéphane Gilli, devant les Marseillais au classement, l’Olympique de Marseille devra alors rebondir après une défaite frustrante contre l’Olympiakos en Ligue Europa cette semaine, une de plus.À voirOM : Bruno Genesio a identifié le principal problème de Marseille
Mais un mauvais résultat pourrait plonger les Olympiens définitivement dans la crise. En cas de défaite, l’OM pourrait retourner à la 15e place, mais surtout valider un début de saison catastrophique, le pire, pour sûr, de l’histoire récente du club. Si Genesio se voulait « patient » en conférence de presse d’avant-match ce samedi, il serait certainement en grand danger si le scénario catastrophe se confirmait.
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Le coach marseillais a donc procédé à plusieurs changements pour tenter de relancer la machine, avec notamment le retour attendu de Timothy Weah sur le côté droit. Pour ce déplacement, l’entraîneur marseillais Bruno Genesio est toujours privé de Derek Cornelius et Pierre-Emile Hojbjerg. Il laisse souffler Nayef Aguerd et titularise Geoffroy Kondogbia en défense.
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À noter aussi la titularisation du jeune Nouhoum Kamissoko au milieu de terrain, tandis qu’Angel Gomes démarre sur le banc. Côté angevin, Stéphane Gilli doit composer avec les suspensions de Jordan Lefort et Mamadou Diallo, tandis que Ousmane Camara est blessé.
La compo d’Angers
Gardien : Lopes
Défenseurs : Arcus, Biumla, Gernigon, Raolisoa
Milieux : Van den Boomen (c), Belkhdim, Mouton
Attaquants : Allevinah, El Ouazzani, Sbaï.
Le onze de l’OM
Gardien : De LangeÀ voirASSE : Ian Cathro donne des nouvelles de Julien Le Cardinal
Défenseurs : Weah (c), Egan-Riley, Kondogbia, Emerson
Milieux : Kamissoko, Nnadi, HaritÀ voirMercato PSG : Dani Olmo récuse encore Luis Enrique et le Paris SG
Attaquants : Abdelli, Paixao – Gouiri.