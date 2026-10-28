Accueil - Mercato OM - Révélation à l’OM : Genesio aurait menacé de démissionner

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L’Olympique de Marseille aurait perdre son entraîneur quelques mois seulement après son arrivée. Bruno Genesio aurait bel et bien menacé de quitter son poste lorsque le départ d’Igor Paixão semblait bouclé en fin de mercato.

OM : Bruno Genesio au cœur d’un bras de fer en fin de mercato

Bruno Genesio semblait proche de à claquer la porte de l’Olympique de Marseille. Dans les ultimes heures du mercato estival, le club phocéen se retrouvait sous pression financière et envisageait sérieusement de vendre Igor Paixão à Sunderland.

Le propriétaire Frank McCourt poussait intensément pour conclure. Tandis que Bruno Genesio et le secteur sportif voulaient impérativement conserver le Brésilien. Selon Jean-François Pérès, relayé par La Tribune OM, l’entraîneur marseillais aurait mis son poste dans la balance pour bloquer cette vente.

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Le JDD rapporte d’ailleurs que l’offre de Sunderland, environ 30 millions d’euros, était sur le point d’aboutir. Il a fallu l’intervention de Stéphane Richard et de Grégory Lorenzi pour que l’entourage de McCourt renonce à cette opération. Un dirigeant cité par le journal est formel. « S’il avait été transféré, Genesio aurait sans doute démissionné ».

Démenti officiel et tensions réelles à l’Olympique de Marseille

Igor Paixão est finalement resté à l’Olympique de Marseille. Et ses buts récents contre Angers et Le Havre donnent raison à l’entraîneur. La menace n’a jamais été confirmée publiquement. Sachant que Bruno Genesio répondait à l’époque : « Il n’y a pas d’actualité sur une éventuelle démission pour l’instant ».

Même s’il reconnaissait que perdre ses meilleurs joueurs sans les remplacer compliquait le projet. Stéphane Richard a ensuite démenti toute menace directe de démission. Le président marseillais a pourtant admis avoir senti qu’on approchait d’un point difficile durant les échanges quotidiens avec son entraîneur.

Le dossier montre en tout cas la fragilité de l’équilibre à l’Olympique de Marseille, entre contraintes de la DNCG et de l’UEFA d’un côté et ambitions sportives de l’autre. Bruno Genesio a gagné cette bataille, mais le prochain mercato pourrait rouvrir le débat.

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