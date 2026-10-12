Accueil - Mercato OM - OM : Himad Abdelli et Faris Moumbagna se chamaillent à Troyes

La victoire de l’Olympique de Marseille à Troyes (0-2) a été marquée par plusieurs tensions. Une dispute entre Himad Abdelli et Faris Moumbagna autour du penalty est d’ailleurs mise à nu.

Troyes-OM : Himad Abdelli et Moumbagna se disputent le penalty

Bruno Genesio a connu une soirée contrastée dimanche à Troyes. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a renoué avec le succès face à Troyes. Cette victoire a permis à l’OM de sortir de la zone rouge. Les Phocéens sont désormais 13emes de Ligue 1. L’entraîneur marseillais a cependant dû gérer une ambiance électrique à Troyes.

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Deux épisodes ont trahi la nervosité de son groupe encore fragile. Le premier incident concerne Igor Paixao. L’ailier brésilien, remplacé à la 87e minute de jeu, a refusé de serrer la main de son coach en quittant la pelouse. Un geste de colère qui n’est pas passé inaperçu. Et ce n’était pas la seule scène déplorable en cette fin de match.

Himad Abdelli et Faris Moumbagna, une dispute sans gravité

L’OM a obtenu un penalty dans le temps additionnel. Deux joueurs se sont alors disputé l’honneur de le tirer : Himad Abdelli et Faris Moumbagna. L’échange entre les deux hommes a été vif. Chacun voulait s’emparer du ballon, comme en attestent les images publiées sur les réseaux sociaux. Le milieu algérien a finalement eu gain de cause. Il a transformé la sentence et a ainsi inscrit son premier but sous le maillot olympien.

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Cet accrochage entre Himad Abdelli et Faris Moumbagne n’a toutefois pas laissé de séquelles. Au coup de sifflet final, les deux coéquipiers se sont pris dans les bras, preuve que l’épisode était déjà derrière eux. Cette réconciliation express permet de relativiser l’incident. Même si la scène en dit long sur l’état d’esprit du vestiaire de l’OM.

Une réaction positive attendue

Il faut dire que le contexte pèse lourd. L’Olympique de Marseille restait sur cinq défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Cette série noire avait fait monter la pression autour du groupe et de son entraîneur. Le succès de dimanche soir, en clôture de la sixième journée de Ligue 1, a permis aux Phocéens de se relancer. Un soulagement bienvenu même si le chemin est encore long.

💥 Il y a eu une explication de texte entre Himad Abdelli et Faris Moumbagna au moment du pénalty #ESTACOM #TeamOM pic.twitter.com/DtSSa3OZ5C — Foot Marseille (@FootMarseille) October 11, 2026

Bruno Genesio et ses hommes devront transforme sur ce succès à l’Aube en véritable déclic. La réception de l’Olympiakos ce jeudi soir en Ligue Europa sera décisive dans ce sens. Il faudra aussi apaiser les esprits, notamment du côté d’Igor Paixao. Son geste témoigne d’une certaine frustration liée à son début de saison décevant.

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L’entraîneur de l’OM expliquait : « Igor était déçu de sortir, peut-être déçu de son match aussi. Ce sont des choses qu’on peut comprendre, dans la frustration et l’énervement ». L’envie de marquer et de peser sur le match, comme l’a montré la scène du penalty, n’est pas forcément un mauvais signe. Mais elle doit rester canalisée.