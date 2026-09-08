Mercato PSG : Incroyable ! Chelsea tente Renato Sanches

Frustré par l’échec des négociations dans le dossier Lamine Camara (AS Monaco) en toute fin de mercato, Chelsea réfléchit à engager un milieu de terrain libre de tout contrat pour densifier son entrejeu. Et Xabi Alonso penserait notamment à Renato Sanches, l’ancien joueur du PSG.

Chelsea a pensé à Renato Sanches

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Désireux de compenser le départ d’Enzo Fernandez à Manchester City pour 145 millions d’euros cet été, les dirigeants de Chelsea ont exploré de nombreuses pistes en toute fin de mercato. Après avoir essuyé les refus de Manu Koné (Roma) et de Lamine Camara (retenu sur le gong par l’AS Monaco), le club anglais s’est tourné vers des profils surprenants d’agents libres.

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Après des contacts non concluants avec Georginio Wijnaldum, qui a finalement rejoint Al-Ittihad, les Blues auraient coché le nom de Renato Sanches. En effet, selon les informations relayées par Foot Mercato, le milieu de terrain portugais, fraîchement libéré de sa dernière année de contrat par le Paris SG, répondait à plusieurs critères appréciés par Chelsea, notamment son expérience du très haut niveau et sa disponibilité immédiate.

Toutefois, les pensionnaires de Stamford Bridge auraient finalement décidé de ne pas aller plus loin dans le dossier pour accorder leur confiance au groupe déjà en place, à l’instar de ce qu’évoquait récemment le nouveau manager Xabi Alonso.

🚨 EXCL #CFC 🔵🔵|



🎯 les Blues ont tenté une approche surprise pour Renato Sanches, libre depuis son départ du PSG



❌ Xabi Alonso a finalement préféré faire confiance à son effectif actuel



👀 le milieu international 🇵🇹 a des touches dans le Big 5https://t.co/pIjnMETJHa — Sébastien Denis (@sebnonda) September 7, 2026

« Nous avons plusieurs options et nous devons trouver le bon équilibre. Nous pensons avoir la qualité et la compétitivité nécessaires pour toute la saison et pour affronter chaque adversaire », déclarait l’ancien coach du Real Madrid. De son côté, Renato Sanches sort d’une préparation estivale très appliquée et attend de trouver un point de chute pour se relancer.

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Le journaliste Sébastien Denis précise par ailleurs que « le Golden Boy 2016 suscite des intérêts appuyés auprès de plusieurs écuries du Big 5 européen. » Reste donc à savoir dans quel club il va atterrir dans les jours à venir.