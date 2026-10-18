Stade Rennais : 7 buts en Liga, Zabiri intouchable cet hiver

Le Stade Rennais possède l’un des attaquants les plus efficaces d’Espagne et ne peut rien en faire avant l’été prochain. Prêté au Racing Santander, Yassir Zabiri compte sept buts en huit journées de Liga, à hauteur de Kylian Mbappé et Lamine Yamal au classement des buteurs. Le SRFC l’a laissé partir fin juillet sans option d’achat, mais aussi sans possibilité de le rappeler en janvier.

Stade Rennais : un prêt verrouillé jusqu’au 30 juin 2027

L’accord officialisé par le Racing le 29 juillet court jusqu’au terme de la saison. Le Racing ne peut lever aucune option, et Rennes ne peut pas écourter le prêt au mercato d’hiver. Le Marocain de 21 ans reviendra donc en Bretagne en juin 2027, avec encore deux années de contrat devant lui puisque son bail au SRFC court jusqu’en juin 2029.

Ce verrou change la lecture de l’offre que Santander a transmise pour un transfert définitif. Sans clause d’achat, les Cantabres n’ont aucun levier à activer pour empêcher son retour en Ligue 1. C’est le Stade Rennais qui fixe le prix, et chaque but de son attaquant fait monter la note. En février 2026, Rennes avait déboursé environ 10 millions d’euros pour le faire venir de Famalicão.

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Le montage profite pour l’instant surtout à Santander, qui dispose d’un buteur en pleine forme sans avoir eu à l’acheter. Le Stade Rennais FC de son côté voit la valeur de son joueur grimper sans en tirer le moindre point au classement.

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Le Racing Santander vit au rythme de Zabiri

Promu cet été, quinzième avec 8 points avant son déplacement à Osasuna ce dimanche, le Racing a marqué 13 buts en huit journées. Zabiri en a inscrit sept buts du club. Plus d’un but sur deux du club porte sa signature.

Tout a commencé par un triplé contre Elche (3-2) le 28 août. Élu meilleur joueur de moins de 23 ans de Liga en septembre, il a encore égalisé le 11 octobre face à Valence (2-2), à la 32e minute. À Rennes, il n’avait disputé que six matchs, presque toujours en fin de rencontre, sans marquer.

Cette dépendance pèse encore plus loin de la Cantabrie. Le Racing n’a pris aucun point en quatre déplacements, avec 4 buts marqués et 16 encaissés. Sa dernière victoire à l’extérieur en première division remonte à janvier 2012, justement à El Sadar (2-0). Pour briser la série à Pampelune, le promu compte d’abord sur son attaquant prêté par le club de foot de Rennes.

Stade rennais : des buteurs qui ne lui laissaient pas de place

Troisième de Ligue 1 avant d’affronter le Paris FC ce dimanche à 17h15, l’équipe de Franck Haise partage le titre de meilleure attaque du championnat avec 12 buts en six journées. Estéban Lepaul en a marqué quatre, Boulaye Dia et Adrien Thomasson deux chacun. Dans cette rotation, Zabiri aurait grappillé des miettes.

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Le vrai dossier s’ouvrira en juin 2027. Champion du monde U20 avec le Maroc en 2025, auteur d’un doublé en finale contre l’Argentine et Ballon d’argent du tournoi, il a goûté à la sélection A en mars dernier. Né à Marrakech, passé par l’Union Touarga puis par Famalicão à partir d’août 2024, il a mis à peine deux ans pour passer de la Botola marocaine aux premières places des buteurs de Liga.

Le club breton devra trancher entre récupérer un buteur confirmé en Liga et encaisser une plus-value bien supérieure à sa mise de départ s’il tient ce rythme. Le Racing, lui, n’aura que son chéquier pour plaider sa cause.

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