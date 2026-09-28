Stade Rennais : Une bonne nouvelle tombe avant Auxerre  

Les voyants sont au vert pour le Stade Rennais avant la réception de l’AJ Auxerre en Ligue 1 après la trêve internationale. Le défenseur auxerrois Christ Makosso est suspendu et ne pourra pas disputer ce match.

Stade Rennais : Christ Makosso absent face à Rennes ?

Une bonne nouvelle tombe pour Franck Haise et le Stade Rennais. L’AJ Auxerre se présentera amoindrie en Bretagne. Les Rouge et Noirs vont donc profiter de cette situation pour passer leurs nerfs sur les Auxerrois après la trêve puisqu’ils ont enregistré un lourd revers avant la pause.

Le Stade Rennais avait bien lancé sa saison. Mais avant la coupure internationale, les hommes de Franck Haise ont connu un coup d’arrêt sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais. Battus 4-0, les Bretons ont laissé filer de précieux points et occupent désormais la cinquième place de la Ligue 1.

La réaction est donc attendue dès la reprise du championnat. Rennes retrouvera son public le dimanche 11 octobre et recevra à cette occasion l’AJ Auxerre pour le compte de la sixième journée. Après la claque reçue au Groupama Stadium, les Rouge et Noir auront à cœur de montrer un autre visage devant leurs supporters.

Christ Makosso suspendu pour le choc face à Rennes ?

Le coach rennais Franck Haise reçoit une première information favorable avant cette affiche. L’AJ Auxerre devra se déplacer en Bretagne sans son défenseur central Christ Makosso. Le joueur a été sanctionné après son avertissement reçu lors de la victoire auxerroise contre le Stade Brestois (2-1).

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Cette sanction est liée à la révocation d’un sursis prononcé après son expulsion contre le RC Lens. Christ Makosso avait été exclu lors de la lourde défaite de l’AJA face aux Sang et Or (5-2). Le sursis dont il bénéficiait a donc été révoqué à la suite de son nouvel avertissement.

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La commission de discipline de la LFP a ainsi décidé de lui infliger un match de suspension. Le défenseur central ne pourra donc pas participer au déplacement de l’AJ Auxerre au Roazhon Park.

Défaite inévitable pour Auxerre ?

Pour l’équipe de Will Still, cette absence est un élément à gérer avant la reprise. Auxerre devra trouver une solution en défense pour affronter Rennes. Christ Makosso ne sera pas là pour bloquer les redoutables buteurs rennais Estéban Lepaul ou Boulaye Dia. Ça s’annonce donc compliqué pour les visiteurs.

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Après la trêve internationale, le Stade Rennais devra retrouver de la solidité et de l’efficacité. La réception de l’AJ Auxerre donnera une première occasion aux Bretons de répondre après leur déconvenue lyonnaise. Et avant même le coup d’envoi, Rennes sait déjà que son adversaire sera privé de l’un de ses défenseurs centraux.