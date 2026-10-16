L’affiche Paris FC Rennes de la 7e journée de Ligue 1 se dispute dimanche 18 octobre à 17h15, au stade Jean-Bouin. Le 5e reçoit le 3e, et les deux profils s’opposent. Le Paris FC n’a encaissé que 4 buts en six matchs, le total le plus bas de l’élite avec un autre club. Le Stade rennais en a marqué 12, ce qui le place en tête des attaques, là aussi à égalité.

Paris FC Rennes : le verrou parisien a cédé une fois

Vu comme la surprise de l’été en Ligue 1, le club de Liam Rosenior a tenu cinq journées sans perdre. Il est allé gagner 3-2 au Vélodrome grâce à un triplé de Lassine Sinayoko, a battu Nice 3-0 et Strasbourg 2-1, puis a fait 0-0 contre Lyon et Troyes. La première défaite est tombée à Lorient (1-0).

Paris FC Rennes : meilleure défense contre meilleure attaque 6

Sur ses trois dernières sorties, le Paris FC n’a gagné qu’une fois et n’a pas marqué à deux reprises. Sinayoko, titulaire à chaque match, porte presque seul l’attaque avec 4 buts et une passe décisive. À domicile, en revanche, le club n’a pas encore perdu, et Troyes, Nice puis Lyon sont repartis de Jean-Bouin sans marquer.

L’infirmerie n’aide pas. Nhoa Sangui, victime d’une rechute à la cuisse lors d’un match amical pendant la trêve, manquera plusieurs semaines. Jonathan Ikoné souffre lui aussi de la cuisse et sera absent. Moses Simon, malade et forfait à Lorient, a repris l’entraînement collectif sans garantie de jouer, comme Samir Chergui.

Devant la presse vendredi, le défenseur Diego Coppola a choisi la retenue malgré le classement : « On n’a encore rien fait, on garde les pieds sur terre ».

"𝐎𝐧 𝐧'𝐚 𝐞𝐧𝐜𝐨𝐫𝐞 𝐫𝐢𝐞𝐧 𝐟𝐚𝐢𝐭, 𝐨𝐧 𝐠𝐚𝐫𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐢𝐞𝐝𝐬 𝐬𝐮𝐫 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞"🎙️



À l'approche de la réception de Rennes (J7), Diego Coppola s'est exprimé face à la presse pour évoquer la prochaine rencontre à domicile.



La conf' : https://t.co/25rIoL7fik pic.twitter.com/70u2Fog5cg — Paris FC (@ParisFC) October 16, 2026

Le Stade rennais encaisse beaucoup hors de Bretagne

Franck Haise, lui, dispose d’un groupe sans blessé annoncé. Ses joueurs restent sur un 4-1 contre Auxerre, avec un doublé de Boulaye Dia sorti du banc, puis sur un succès 2-1 face à l’OFI Crète jeudi, obtenu après avoir été mené. Cette victoire a mis fin à une série de 18 matchs sans gagner en Ligue Europa. Le groupe n’aura eu que trois jours de récupération.

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Le bilan rennais (4 victoires, 1 nul, 1 défaite) masque un point faible. En deux déplacements, les Bretons ont gagné à Angers (2-1) puis pris une gifle à Lyon (4-0). Depuis le début de la saison dernière, Rennes a concédé 38 buts à l’extérieur. Parmi les clubs présents en Ligue 1 sur toute cette période, seul Auxerre fait pire, avec 39. Avec 10 buts encaissés en six journées, la défense de Haise reste friable. Devant, Esteban Lepaul a déjà marqué 4 fois.

Les statistiques avancées racontent la même histoire. Les Rennais tirent beaucoup, environ 17 fois par match pour 102 tentatives au total, et leurs occasions valent un peu plus de 11 buts attendus. En face, ils en laissent pour 12,5 à leurs adversaires. L’équipe de Haise concède donc des situations au moins aussi dangereuses que celles qu’elle se crée, et l’efficacité de ses attaquants compense pour l’instant.

Une place sur le podium, voire mieux

Rennes a remporté les deux duels de la saison dernière, 1-0 à Paris en novembre 2025 puis 2-1 au Roazhon Park le 10 mai 2026. Un troisième succès porterait le club à 16 points. Monaco, leader invaincu avec 14 points, joue au même moment à Lorient sans Brunner, suspendu. Une victoire rennaise couplée à un faux pas monégasque ferait passer les Bretons devant l’ASM. Lille, lui aussi à 13 points, reçoit Brest samedi soir et peut redistribuer les places du podium avant même le coup d’envoi à Paris.

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Pour ceux qui composent leur équipe de fantasy avant dimanche, Sinayoko et Lepaul sont les deux noms en forme de cette rencontre, retransmise sur Ligue 1+.