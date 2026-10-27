Accueil - Mercato OM - OM : Keyliane Abdallah veut s’exprimer après sa mise à l’écart

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Bruno Genesio a perdu patience face aux attitudes de certains jeunes Marseillais. Keyliane Abdallah a notamment été envoyé en équipe réserve. ,Le jeune attaquant souhaite à présent échanger avec son entraîneur après les critiques reçues.

OM : Genesio hausse le ton, Abdallah prépare sa riposte

Bruno Genesio n’a pas caché son agacement après la victoire contre Le Havre (4-3). L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a expliqué au micro de Ligue 1 qu’il ne demandait pas l’impossible à ses jeunes remplaçants. « Juste de l’engagement quand on rentre, aider l’équipe ». Ce manque d’investissement est devenu insupportable pour lui.

Au point où Bruno Genesio a décidé de sévir. « Il faut retrouver de l’humilité pour certains ». Keyliane Abdallah, entré à la 78e minute, a notamment payé le prix. Le jeune attaquant a été rétrogradé en Pro2 par le coach phocéen. Il bien reçu le message. Mais cette affaire est loin d’être bouclée.

L’Equipe le confirme, Keyliane Abdallah envisage d’ouvrir des discussions avec Bruno Genesio. Il a repris l’entraînement avec la réserve ce lundi. Et selon plusieurs témoins, le joueur de 20 ans affichait même le sourire. Sujet à des pertes de concentration, il avait déjà eu besoin d’être remobilisé par le staff, comme Nouhoum Kamissoko la saison dernière.

Un problème d’entourage plus que de joueurs

Le quotidien sportif précise que Keyliane Abdallah ne conteste pas le fond des critiques. Surtout qu’à l’OM, personne ne considère les Minots comme des profils problématiques. Ni Abdallah ni Nouhoum Kamissoko ne réclame un statut particulier.

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Ce qui irrite surtout Bruno Genesio, c’est l’impatience qui entoure ces jeunes : celle de leurs proches, mais aussi celle des supporters qui réclament parfois leur titularisation trop vite. Le staff de l’OM s’inquiète en effet de l’impatience de plusieurs jeunes, désireux de gagner rapidement du temps de jeu et un statut.

Les opportunités se méritent, et elles s’accompagnent d’un investissement irréprochable. La réponse devra venir du terrain pour Keyliane Abdallah, dès les prochaines semaines avec la réserve, avant un éventuel retour parmi les professionnels.

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