Mercato ASSE : Le départ de Djylian N’Guessan enfin officiel

L’ASSE confirme enfin le départ de Djylian N’Guessan. Il est prêté au Stade Brestois pour cette saison, en attendant son transfert à Liverpool.

Mercato : L’ASSE envoie Djylian N’Guessan à Brest en prêt

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Djylian N’Guessan a quitté l’ASSE, deux jours après la fermeture du mercato d’été. Il a fait l’objet d’un prêt sans option d’achat. Il jouera donc en Ligue 1 cette saison 2026-2027, afin de poursuivre sa progression et de s’aguerrir au haut niveau.

L’avant-centre de 18 ans a rejoint le club breton à la demande de Liverpool. En effet, il devait être transféré chez les Reds, mais des soucis administratifs ont empêché sa signature avec le club de Premier League.

ℹ️ Jeune attaquant formé au centre sportif Robert-Herbin, Djylian N'Guessan rejoint, en prêt, le @SB29.



Bonne chance en Bretagne, Djylian ! pic.twitter.com/UmBJ38rha7 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 3, 2026

Bloqué par les formalités administratives complexes pour enrôler la pépite de l’AS Saint-Etienne cet été, Liverpool attendra l’été prochain pour le faire. Entre-temps, le club britannique a trouvé un arrangement avec son homologue stéphanois pour l’envoyer en prêt à Brest.

Comme annoncé par Liverpool Echo, Djylian N’Guessan signera finalement un pré-contrat avec les Reds pendant le mercato d’hiver. Quant à son transfert de l’ASSE à Liverpool, il est repoussé à l’été 2027.

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Pour que cette opération de dernières minute soit possible, le contrat de l’international français (7 sélections) à Saint-Etienne a été prolongé d’une saison, soit jusqu’en juin 2028, avant son départ en Bretagne.

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En efet, son bail initial expirait en juin 2027 et il ne souhaitait pas prolonger son aventure dans le Forez où il a débarqué en 2015.