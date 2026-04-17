ASSE : Incroyable ! Une légende revient à Saint-Etienne

Un emblématique joueur de l’ASSE va bientôt faire son retour à Geoffroy-Guichard. L’annonce officielle a été faite par le club stéphanois. Un vibrant hommage lui sera rendu à cette occasion.

ASSE : Stéphane Ruffier invité au ‘’Match des Héros’’ à Geoffroy-Guichard

Ayant défendu les couleurs de l’ASSE pendant 10 saisons (2011-2021), Stéphane Ruffier prépare son retour à Saint-Etienne. Retraité il y a un peu plus de 5 ans, il ne revient pas dans le Forez pour y faire sa reconversion, mais plutôt pour un match de gala.

L’emblématique gardien de but des Verts participera au ‘’Match des Héros’’, organisé au profit de l’AFM-Téléthon, le 31 mai prochain au stade Geoffroy-Guichard.

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Outre Stéphane Ruffier, d’autres anciennes gloire des Verts, notamment Max-Alain Gradel, mais aussi la star belge Eden Hazard son annoncés. Ancien coéquipier de Stéphane Ruffier et actuellement entraîneur adjoint de la Réserve de l’AS Saint-Etienne, Romain Hamouma est également invité.

💚 383 matchs en Vert… +1 ! Eh oui, Stéphane Ruffier est bientôt de retour dans le Chaudron à l’occasion du Match des Héros ! 🥹



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Ruffier parti de Saint-Etienne sur un litige en 2021

Pour rappel, l’ancien portier des Verts a quitté le club stéphanois sur un litige avec Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les anciens propriétaires du club. Relégué sur le banc de touche par Claude Puel, il avait été licencié ensuite, en janvier 2021, à l’issue d’une procedure.

Son retour à Geoffroy-Guichard est donc l’occasion rêvée pour les supporters du club de lui rendre l’hommage qu’il n’avait pas reçu lors de son départ forcé. Sur les réseaux sociaux, le peuple vert ne cache pas son enthousiasme à l’idée de revoir l’ex-dernier rempart de son équipe, dans le Chaudron.

Par ailleurs, « un hommage appuyé sera également rendu à Georges Bereta, légende des Verts et du football français », selon Le Progrès.

L’ancien portier, héros du sacre de l’ASSE en coupe de la Ligue

Stéphane Ruffier n’était évidemment pas de l’épopée glorieuse de l’ASSE en 1976, mais il a aussi marqué l’histoire de l’ASSE. Il a été le héros de la victoire des Stéphanois en coupe de la Ligue en 2013, sous les ordres de Christophe Galtier.

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Avant la finale remportée face au Stade Rennais (1-0), le natif de Bayonne avait été décisif lors des séances de tirs au but, contre le FC Lorient en 16e de finale, le PSG en quart de finale et le LOSC en demi-finale. Le portier retraité de 39 ans a porté le maillot de l’AS Saint-Etienne à 383 reprises, toutes compétitions confondues. Il a concédé 415 buts contre 141 clean sheet avec les Verts.