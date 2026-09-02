Mercato ASSE : KSV a repoussé 4 offres pour Davitashvili

L’ASSE est restée ferme sur ses exigences pour Zuriko Davitashvili jusqu’au bout du mercato. Elle a repoussé des offres de 4 clubs, jugées insuffisantes.

Mercato : L’ASSE refuse 4 offres entre 10-15 M€ pour Zuriko Davitashvili

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L’ASSE a transféré Lucas Stassin dans les dernières minutes du mercato, mardi soir. Le club stéphanois a trouvé un accord avec le FC Séville (Espagne) pour le prêt avec option d’achat de l’attaquant de 21 ans. Selon Transfermarkt, le prêt est payant et il est de 2,5 millions d’euros, tandis que l’option d’achat non-obligatoire est estimée à 25 millions d’euros par L’Équipe.

Contrairement à Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili (25 ans) est resté chez les Verts. Il était sur le marché et avait également des nombreux courtisans. Cependant, son transfert de l’AS Saint-Etienne n’a pas été possible. Et pour cause, Kilmer Sports Ventures n’a pas trouvé son compte dans les propositions reçues. Elles étaient toutes inférieures aux attentes des dirigeants stéphanois.

D’après les informations de Geo Team, les offres de l’Atalanta Bergame, du Betis Séville, du Besiktas et de l’Olympiakos étaient évaluées entre 10 et 15 millions d’euros. Or, l’ASSE attendait près de 20 millions d’euros pour céder son décisif ailier gauche. Si l’on en croit la source, les décideurs du groupe canadien sont restés intransigeants sur l’indemnité de transfert fixée.

🚨 BREAKING: Zuriko Davitashvili stays at Saint-Étienne! 🟢🇬🇪



Atalanta 🇮🇹 , Betis 🇪🇸 , Beşiktaş 🇹🇷 & Olympiacos greece 🇬🇷 were ready to pay €10-15m, but ASSE rejected every offer below their €20m asking price.



No deal — Zuriko starts another season with Les Verts. pic.twitter.com/SATX4M4rv2 — Geo Team (@Geo__team) September 1, 2026

Le Géorgien jouit d’un statut de top joueur à Saint-Etienne

Recruté à Bordeaux à 6 millions d’euros, en juillet 2024, Zuriko Davitashvili est pourtant valorisé à 12 millions d’euros par Transfermarkt. Mais pour KSV, le statut d’international (54 sélections), le profil jeune et prometteur et le titre de meilleur joueur de la Ligue 2 la saison dernière font du Géorgien un attaquant de top niveau. Il n’est donc pas question pour l’AS Saint-Etienne de le brader.

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Pour rappel, Zuriko Davitashvili avait été auteur de 14 buts et 5 passes décisives en 29 matchs disputés en Ligue 2, à l’issue de la saison régulière. Sous contrat jusqu’à fin juin 2028, il a entamé la nouvelle saison sous le maillot des Verts. Titulaire lors de la victoire de l’ASSE à Dijon (3-2), lundi dernier, le meilleur buteur des Verts la saison dernière a marqué un but et délivré une passe décisive.