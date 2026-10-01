PSG : Joao Félix, Luis Campos prépare un transfert à 30M€

À peine un peu plus d’un an après son arrivée à Al-Nassr, Joao Félix pense déjà à un retour en Europe. Ce qui semble intéresser Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, qui aimerait le voir intégrer l’effectif de Luis Enrique.

Mercato PSG : Joao Félix prévoit « de retourner en Europe »

Alors qu’il brille actuellement sous les couleurs d’Al-Nassr et l’équipe du Portugal, Joao Felix a confirmé ses envies de retrouver l’Europe dans un futur plus ou moins proche. Élu meilleur joueur de la première division locale en 2025-2026, le milieu offensif de 26 ans a continué sur sa lancée lors des premiers matchs du Portugal en Ligue des nations.

Lire aussi : Mercato : Le FC Barcelone a tranché pour Joao Félix et Cancelo

À voir

OM : Stéphane Richard battu 27 voix à 5 par Olivier Létang à l’EFC

D’abord associé à Cristiano Ronaldo puis à Gonçalo Ramos, l’ancien attaquant de l’Atlético Madrid a marqué contre le Pays de Galles (1-0), puis face à la Norvège d’Erling Haaland (1-2). De quoi lui donner envie de revenir en Europe pour confirmer son retour en grâce.

« Je prévois de retourner en Europe, même si ce ne sera peut-être pas tout de suite. Je ne sais pas si ce sera à la fin de cette saison ou à la fin de la prochaine, mais j’ai vraiment hâte de revenir en Europe, de rejouer en Ligue des champions et d’y retrouver le niveau », a confié Joao Félix dans une interview accordée au journal AS.

De retour à son meilleur niveau, le natif de Viseu veut retrouver l’Europe pour également disputer la Ligue des Champions et affronter les meilleures équipes du monde. Conscient qu’il restera comme un joueur de second rang s’il ne parvient pas à s’installer dans un club européen pour se frotter au top niveau.

À voir

ASSE : Proment veut ramener Metz en Ligue 1, un rival de plus

Lire aussi : Mercato Barça : Joao Felix pousse pour rester au club

« Jouer en Europe, en Ligue des champions, affronter les meilleures équipes du monde, ça donne une motivation supplémentaire, et évidemment, c’est à ça que je pense », ajoute l’ex-Barcelonais. « Je suis très heureux en Arabie saoudite, je prends beaucoup de plaisir à jouer au football, mais il est vrai que je pense aussi à un retour. Je ne sais pas si ce sera l’année prochaine, dans deux, trois ou quatre ans, mais j’aimerais retrouver les compétitions européennes », a poursuivi le joueur formé au Benfica Lisbonne. Des propos reçus 5 sur 5 du côté du Paris Saint-Germain.

Le Paris SG se positionne pour Joao Félix

En effet, selon les dernières informations du site Transferfeed, le Paris Saint-Germain serait sur les traces de Joao Félix. Le conseiller sportif du club de la capitale, Luis Campos, apprécierait notamment le profil de son compatriote. Attaquant technique et polyvalent, reconnu pour sa vision du jeu et son intelligence tactique, l’international portugais possède une grosse expérience au plus haut niveau.

Lire aussi : Mercato FC Barcelone : Personne ne veut de Joao Felix !

À voir

PSG : Lucas Beraldo devenu intouchable, son agent explique pourquoi

Campos serait convaincu de sa capacité à se fondre facilement dans le collectif de Luis Enrique et d’apporter un véritable plus dans le secteur offensif. Selon la même source, le PSG n’aurait pas encore établi le moindre contact avec le joueur, son entourage ou encore son club, mais Luis Campos penserait bien à Joao Félix pour les mercatos de 2027. Surtout que le principal concerné sera un joueur libre à l’issue de la saison en cours.

Lire la suite sur le PSG

PSG : Lucas Beraldo devenu intouchable, son agent explique pourquoi

À voir

OM : la blessure de Derek Cornelius ouvre une porte à Bamo Meïté

Mercato PSG : Luis Enrique réclamerait Eric Garcia, jusqu’à 70 M€

Toutefois, le Paris Saint-Germain n’est pas seul sur ce coup puisque l’Inter Milan, Manchester City et même l’Atlético Madrid seraient aussi intéressés par la signature du Golden Boy 2019. Le média britannique précise que Luis Campos estime qu’une offre de 30 millions d’euros pourrait suffire pour boucler cette affaire. Les prochaines semaines permettront d’en savoir plus dans ce dossier.