Accueil - Mercato ASSE - Mercato ASSE : Blessure de Larsonneur, ça va bouger à Saint-Etienne

Alors que l’ASSE n’a pas encore communiqué sur la durée d’indisponibilité de Gautier Larsonneur, l’idée du recrutement d’un expert pour renforcer le satff médical est évoquée dans les coulisses.

ASSE : Le staff médical évalue les meilleures options de prise en charge de Larsonneur

L’ASSE a publié un communiqué médical, jeudi dernier, dans lequel il a confirmé la blessure de de Gautier Larsonneur au genou lors de la victoire des Verts contre Rodez (2-0).

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« Victime d’un contact au genou droit sur une situation défensive, le portier de l’ASSE et le staff médical évaluent pour l’heure les meilleures options de prise en charge. Un point de la situation sera effectué ultérieurement », a fait savoir le club stéphanois. La durée de l’absence du gardien de but titulaire n’est donc pas connue officiellement.

Une indisponibilité estimée à 3 mois pour Gautier Larsonneur

Blessé le 10 octobre, il était forfait lors du match remporté contre le Red Star (1-0), le samedi 17 octobre. Mamour Ndiaye (21 ans et 1,90 m), la doublure de Gautier Larsonneur, a réussi un premier clean sheet à l’occasion de sa première titularisation.

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En attendant le prochain point-santé sur l’état du denier rempart de l’AS Saint-Etienne, Mohamed Toubache-Ter évoque sa possible absence pour une durée de trois mois. « Une décision sera prise très rapidement, même si ça table sur une indisponibilité estimée à trois mois », annonce-t-il sur son compte X.

Saint-Etienne devrait s’activer pour le recrutement d’un médecin « compétent »

L’Insider ne parle pas du recrutement d’un nouveau gardien de but, mais il annonce le renforcement du staff médical. Selon lui, le staff médical du club stéphanois à du mal à gérer la blessure récurrente de Gautier Larsonneur et émet des points de vue divergents sur sa situation.

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« Plusieurs avis (3) sont sur la table », a-t-il révélé sur son compte X, avant de glisser : « Ça serait bien que l’ASSE accélère dans sa recherche… Un docteur compétent, c’est si précieux ! ». Il faut rappeler que Tarak Bouzaabla est le médecin de l’ASSE. Il est assisté de quatre préparateurs physiques et de cinq kinésithérapeutes.

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Pour l’heure, c’est la recrue estivale, Lucas Lavallée (23 ans et 1,87 m), qui est promu deuxième gardien de but de l’équipe de Ian Cathro, en l’absence de Gautier Larsonneur. Il est le portier de la réserve en National 3. Quant à Mamour Ndiaye, il devrait enchaîner avec une deuxième titularisation lors de la réception du FC Nantes, le samedi 24 octobre (20 heures), au stade Geoffroy-Guichard.